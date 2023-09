Für diehaben Julia Encke und Jürgen Kaube ein episches Gespräch mitgeführt, deren Buch "Der Judenfetisch" gerade erschienen ist. In Israel steuern wir "fast schon unbeirrbar auf einezu", meint sie und glaubt, dass es eineaus Israel geben werde: "Als der linke Zionismus sich in Israel entwickelt hat, fanden diedas eigentlich sehr bedrohlich. Erst haben sie sich nur dagegen abgeschottet. Sie haben gesagt: Wir gehen nicht in die Armee, wir wollen uns nicht in diese Mehrheitsgesellschaft integrieren. Ihr müsst uns einfach Ausnahmen einbauen in eure Gesetze, dann lassen auch wir euch in Ruhe. Aber immer war im Hintergrund dieser Plan:, und dann werden wir diesen Staat umformen nach unserem Geschmack. Und dann kommt noch ein Faktor hinzu: Je mehr Israel sich bedroht fühlt, desto mehr fühlen sich areligiöse Menschen in Israelund flüchten sich in eine religiöse Identität, um moralisch klar Position beziehen zu können, wo sie im Nahostkonflikt stehen. Die Religion bietet ein Narrativ an, das eine viel schlüssigere moralische Erklärung dafür ist, warum wir einem fremden Volk Leid zufügen 'müssen"."Die in Xinjiang geborene Kasachinwar eine der ersten Überlebenden eines, gemeinsam mit Alexandra Cavelius hat sie vor zwei Jahren unter dem Titel "China Protokolle" über die chinesischen Vernichtungslager berichtet. Imerzählt sie von ihren Erfahrungen im Lager und derauch anderer, wie Usbeken, Tataren, Kirgisen oder Tadschiken: "Einen Teil der Menschen sperren sie in moderne, einen weiteren Teil verpflichten sie zurin der eigenen Heimat und die übrigen verschicken sie zur Arbeit ins Innere Chinas". Noch im schwedischen Exil wird Sauytbay von Kadern der Partei verfolgt, um sie "mundtot" zu machen: "'Sie wissen, wo ich bin', sagt Sauytbay, 'und sagen mir das am Handy.' In den Drohungen heißt es: '' oder 'Denk an deine Kinder'. Wie bei anderen Dissidenten benutzt die KP zugleich auch die Familienangehörigen in der Heimat wie Geiseln, sperrt sie ein und zwingt sie dazu, ihre Liebsten im Ausland öffentlich zu verleumden. Unverdrossen aber warnt Sauytbay die Politiker weltweit: 'Ziel der KP ist es, den Überwachungsstaat wie in Xinjiang auch.'"Knapp ein Jahr nach dem Tod vonist zwar ein Sturz des Regimes im Iran nicht in Sicht, aber auch der Widerstand hält an, berichtet Friederike Böge in der. Viele Frauen widersetzen sich weiterhin dem, während die Regierung ein neues Gesetz auf den Weg bringen will, das Strafen für Verstöße gegen die Kleiderordnung verschärft: "kommen meist per SMS und klingen so: 'mit dem Nummernschild XYZ: In Ihrem Auto ist es am 27. März um 00.38 in der Nähe der Taleshan-Brücke zu einem Gesetzesverstoß (Entschleierung) gekommen. Nutzen Sie im Falle eines Widerspruchs innerhalb von 48 Stunden den unten stehenden Link. Im Falle einer Wiederholung wird ihr Fahrzeug beschlagnahmt.' Das neue Gesetz, das in diesem Monat in Kraft treten soll, siehtvor. Bisher waren es nur zwei Wochen. Vor allem Taxifahrer trifft das hart, weshalb sich schon jetzt tagtäglich Konflikte in Taxis abspielen. 'Ich bitte die Frauen höflich, ein Kopftuch aufzusetzen', sagt ein Taxifahrer, der bereits zwei Verwarnungen erhalten hat. 'Aber die meisten weigern sich.'"Anders als bei den Putschen in dergeht es innicht um das Problem terroristischer, oft islamistischer Gruppierungen, sagt im-Gespräch mit Viktoria Bräuner die Politologin: "In Gabun geht es um die Verteilung der politischen Macht und darum, dass nur eine kleine Gruppe von den Einnahmen aus dem Ölgeschäft profitiert. Auch wenn das Land ein im Vergleich zum Sahel höheres Pro-Kopf-Einkommen hat und auch in Indikatoren wie Bildung oder Frauenrechten besser abschneidet, ist der. Die politische Elite in Gabun ist stark durchgeprägt - in der Regierung, aber auch in der Opposition. Selbst im Militär finden sich Verwandte des Clans: Der Anführer der Putschisten, Brice Oligui Nguema, ist ein Cousin von Ali Bongo."