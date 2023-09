Im-Gespräch mit Ronen Steinke befürchtet der Historiker, dassmit der aktuellen Geschichte erfolgreich aufgehen könnte. Heute sei diein Witzformgeworden, glaubt er: "Das ist im Einklang mit demin Deutschland insgesamt zu sehen. In meiner Jugendzeit war alles, was rechts der CSU war, eine sehr kleine extreme Randgruppe. Heute ist das eine große Gruppe, da sind üble Töne salonfähiger geworden. Wenn selbst ein Bundestagsabgeordneter den Holocaust als 'Vogelschiss' der Geschichte relativiert, spiegelt sich das natürlich in der Gesellschaft wider. Bei Jugendlichen mag auch dereine Rolle spielen, sicherlich. Man möchte auffallen. Und was könnte eine größere Provokation sein, als den Holocaust ins Lächerliche zu ziehen?"hat inzwischen in einem Statement umgebeten, hier der Wortlaut seiner Erklärung, wo er sich zugleich zum Opfer einer Kampagne erklärt - dass er den Holocaust ins Lächerliche zieht, lässt sich allerdings nicht behaupten. Die Entschuldigung kommt spät, kritisiert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung,äußert man sich lieber nicht und "haterrichtet", sagt der Antisemitismusforscherim Speziellen über die Entscheidung des eigentlich längst vergessenen, keinemehr zu erlauben, im Gespräch , in dem er auch diefür ihrenkritisiert: Die Bundesregierung spreche halt nur mit Vertretern der israelischen Regierung. "Das führt zu einem allgemeinen Drang zu, dass Bürgermeister und Kommunen kritischen Wissenschaftlernzur Verfügung stellen, dass Auftrittsverbote ausgesprochen werden. Wir wollen aus dem Gewand der Bösewichte in das der Musterknaben schlüpfen und komme, was wolle, möchten wir die besten Freunde der Juden sein, die es überhaupt gibt, die nichts Kritisches äußern. Die Empathie für den Staat Israel als deutscheist so selbstverständlich geboten, wie die Solidarität angesichts feindlicher Bedrohung des Landes."Auch Reinhard Mohr denkt in derüber Schweigegebote und Sprachmanipulationen nach. Ihn stört beim "achtsamen" Diskurs ein Art magischer Glaube, dass manalles Unreine von sich abtrennen kann. Sein Beispiel ist der Begriff "", der in der Diskussion über die AfD verwendet wird: "Die neue deutsche Gretchenfrage - 'Steht die Brandmauer noch, oder bröckelt sie schon?' - arbeitet mit einem vor allem in den Medien äußerst beliebten und sehr schlichten Sprachbild, das die Vorstellung erzeugt, damit sei alles gesagt und getan, ganz so, als gäbe es dies- und jenseits von diesem imaginären Mauerwerk- als könne man Gut und Böse so säuberlich voneinander trennen wie Eiweiß und Eigelb."Einen interessanten Aspekt entnimmt Peter Richter in seinemim-Feuilleton dem Buch "Philosophie des Fahrens" von: "Die schiere Übung in aktivem, bewussten Fahren bringt, wie Crawford darlegt,mit sich, die einemam Ende zuträglicher sein dürften als die Selbstbezüglichkeit beim passiven Gefahrenwerden oder beim semipassiven Zur-Gefahr-Werden zwischen Autopilot, Handygetippe und gelegentlichem Seitenblick auf die Fahrbahn. Sein Ideal ist der Staatsbürger als vollkommen wacher, umsichtiger und flexibler Sozialverkehrsteilnehmer. Dieauf Straßen als Orten 'wechselseitigen Vertrauens' findet er aber auch eher auf denals im drakonisch durchregulierten, kameraüberwachten Stadtverkehr der USA. Auch auf deutschen Autobahnen, wo auf manchen Abschnittengilt, beobachtet er durch das Schnellfahren eine kollektiv eingeübte Wachheit und einen Gebrauch des Rückspiegels, der auf amerikanischen Highways fremd ist, wo es vielleicht auch deshalb zu mehr und schlimmeren Unfällen kommt."