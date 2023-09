Der polnisch-schlesische Schriftsteller hat sich erneut an die Front des Kriegs in der Ukraine begeben und erzählt in einer großen, literarischen Reportage in dervon seinen Erlebnissen. Kennengelernt hat er zum Teil verbitterte, in Trauer und Hass verkantete Soldaten, für die der Krieg, nach eigener Aussage, nie zu Ende sein wird. "Diewerden nicht vergehen, verhindern wird es. Dessen Schatten ich selbst empfinde - so unvergleichbar das sein mag, denn die Wunden sind nicht meine - beim Gedanken an Butscha und Irpin oder an die frische, glänzende, die ich auf der Straße in Dnipro gesehen habe. Sie stammte von einem der vielen Zufallsopfer dieses Krieges, einem Passanten, der das Pech hatte, sich in der Nähe des Spitals zu befinden, in das die russische Rakete einschlug ... Ich wollte mir das mit eigenen Augen ansehen und sah es. Der Tote war gerade weggetragen worden, das Blut geblieben. Das sollte doch Aufgabe des Schriftstellers sein, sehen, Zeuge werden und Zeugnis ablegen. Ich weiss nicht, was man sonst tun könnte mit einer Pfütze auf dem Asphalt, so groß, dass der Wind das glänzende Blut inlegt, außer sie zu sehen und."Außerdem: Harald Staun wirft für dieeinen Blick in die neue, bei Ullstein erscheinende Literaturzeitschrift . Die Schriftstellerin erzählt in dervon ihrer Re-Lektüre. In "Bilder und Zeiten" dokumentiert diezur Auszeichnung mit der Goethemedaille der Stadt Frankfurt gehaltene Dankesrede. Lasha Bakradze sichtet für "Bilder und Zeiten" derArtefakte aus dem, die sie tief in die Geschichte des Landes eintauchen lassen. Christian Zaschke erzählt in der SZ von seinem Besuch beim Schriftsteller . Juliane Liebert erklärt den-Lesern das Wichtigste zumund informiert unter anderem: "Manchmal sindundin Manga nur zwei Seiten voneinander entfernt -."Besprochen werden unter anderem' Debütroman "Gittersee" ( taz ), die dem Comiczeichner gewidmete Schau "Paper Life" im Cartoonmuseum in Basel ( taz ),"Die Regeln des Spiels" ( Standard ),"Der Vorweiner" ( Welt ),"DMZ Kolonie" (online nachgereicht von der FAZ ),"Die Jungfrau" ( Tsp ),"Vaters Meer" ( Zeit ),"Valentinstag" ( taz ),"Ein Hund kam in die Küche" ( Standard ),undComic über, den wahren Schöpfer von Tsp ),"Dinge, die ich gesehen habe" () und"Die ersten zehn Jahre" ().