In derzeichnet der Afrika-Historiker, dessen "Geschichte der Sklaverei" vor zwei Jahren erschien, die kolonialen undinnach, an denen auch Macrons antikoloniale Politik scheiterte: "Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs begann Frankreich in seinen Kolonien. Erste Vorkommen wurden 1956 in Gabun gefunden, bald darauf auch in Niger, wo vor fünf Jahrzehnten die systematische Förderung einsetzte. Die Bilanz ist niederschmetternd. Niger erhielt nur etwa zwölf Prozent vom Wert des geförderten Urans, das zugleich zeitweise einbeigetragen hat und somit den Mythos der 'energieunabhängigen' Stromerzeugung durch Atomkraft in einem neuen Licht erscheinen lässt. Der Areva-Konzern hat in den Produktionsgebieten eine veritable Umwelt- undverursacht. Wohin man schaut, radioaktive und chemische Verschmutzung,, die in den lokalen Bauwerken recycelt werden,, Boden und Wasser durch Radon, Grundwassermangel. Die durch Radioaktivität verursachten Erkrankungen der Bergleute und der Bevölkerung werden verschwiegen, Opfer warten bisher vergeblich auf Entschädigung.""Noch im Mai dieses Jahres ließ sich Orano zusichern,die größten afrikanischen Uranminen abschöpfen zu können. Im Gegenzug verpflichtet sich der Pariser Konzern zu, die in 'soziale Projekte' fließen sollen", sekundiert Annika Joeres, die Frankreich aufebenfalls eine Mitschuld an den Verhältnissen in Niger gibt. Schon bei früheren Geschäften mit Orano, ehemals Areva, vermuteten nigrische Experten, "die damaligen Präsidenten hätten sich im Gegenzug Frankreichs politische Unterstützung gesichert. Ganz offensichtlich profitiert Frankreich noch heute von seinem Ex-Kolonialstaat und dessen Bodenschätzen - das nigrische Volk hingegen kaum: Das Land mit dem existenziellen Brennstoff für die französischen Atomkraftwerke produziert selbst kaum Strom:oder das Internet nutzen. Nach Daten der Weltbank lebt fast die Hälfte der rund 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in, 70 Prozent der Kinder unter 14 Jahren müssen arbeiten, die große Mehrheit kann weder lesen noch schreiben. (…) Diese Deals zulasten der heimischen Bevölkerung sind es auch, die dem gerade abgesetzten Präsidenten zur Last gelegt werden. 'Gerade die jungen Menschen werfen den Politikern des Landes vor,und es an Frankreich auszuliefern', sagt die Historikerin und Niger-Expertin Camille Lefebvre."