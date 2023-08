Der großeist gestorben - tragischerweise nur wenige Tage vor der Premiere in Venedig seines nunmehr letzten Films, seinem ersten seit über zehn Jahren. Für die meisten Redaktionen kam die Meldung gestern Abend zu spät, aber David Steinitz legt in dereinen ersten Nachruf vor und zeichnet Friedkin als, der sich als Junge in einem Armenviertel von Chicago durchschlug, sich ins Kino rettete und sich das fürs Filmemachen nötige Handwerk in der harten Schule des Fernsehens drauf schaffte, bevor er mit Scorsese, Lucas, Bogdanovich und anderen "" aus der Taufe hof. Er "war einer der ersten der neuen Regiegeneration, der großen Erfolg hatte. 1971 drehte er 'French Connection'" und "krempelte das biedere Genre des Cop-Films gründlich um. Gut und Böse sind nicht mehr klar zu unterscheiden in diesem Film, die Action ist hart, ohne heroisch zu sein, und es herrscht ein. Die Zuschauer liebten diese neue Härte (und vor allem die irre Verfolgungsjagd ), der Film war ein großer kommerzieller Erfolg und gewann insgesamt fünf Oscars. Friedkin bekam den Oscar als bester Regisseur. ... Ein Grund zum Feiern? Nicht für Friedkin. Er hatte Angst, dass es von nun an nur noch bergab gehen könne: 'Am Tag nach der Oscarverleihung bin ich das erste und einzige Malgegangen.'" Weitere Nachrufe schreiben die Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter . Derhat eine große Bildergalerie zusammengestellt . Wer heute ganz viel Zeit hat, kann sich bei der Director's Guild of America ein über neun Stunden dauerndes Gespräch mit Friedkin über Leben und Werk ansehen.Zeit für eine Zwischenbilanz beim Filmfestival in: Andreas Scheiner ärgert sich in der, dass neben Cannes auch Locarno, dessen neuer Film heute Abend im Tessin gezeigt wird, weiterhin hofiert: Nicht nur ist Loach glühender BDS-Anhänger und Israelkritiker, sondern seine Filme auch einfach wenig avanciert: "Filmhandwerklich, von der Kamera- über die Schauspielführung, war und ist Loach." Außerdem findet Scheiner, dass Locarno seinen Wettbewerb nicht so verschämt ins Kino abschieben sollte, während auf der großen Piazza Grande unter freiem Himmel vor allem kuliinarische Kost gezeigt wird.-Kritiker Marian Wilhelm freut sich über' "kurzen, aber freizügigen Auftritt" in"Animal" mit der "phänomenalen Hauptdarstellerin. Ihre Karaoke-Performance zu 'Yes Sir, I Can Boogie' hat das Zeug zumseit 'Aftersun' und 'Rimini'." Imwirft Irene Genhart Schlaglichter aufs Locarno-Programm, wo "oft feinste Cineasten-Kost" läuft, darunter neue Filme vonundIm porträtiert Ralph Eue den Selfmade-Filmemacher, der als Ein-Mann-Filmstudio mit niedrigen Budgets und sehr viel Unabhängigkeit Film an Film an Film reiht: "Überhaupt bekennt Swobodnik selbstbewusst sein, Schulen oder Stilen, 'weil sie in der Regelsind und der Freiheit die Butter vom Brot nehmen. Für mich gibt es nur zwei, sagen wir mal Referenzen, die für mein Filmemachen eine Rolle spielen. Die eine geht auf Adorno zurück: 'Wertfreie Ästhetik ist Nonsens, Form ist sedimentierter Inhalt.' Die andere orientiert sich an einem Satz von Jean-Luc Godard (der Gottvater!) und heißt: 'Kino ist ein Kinderspiel, das nur der spielen kann, der an keine Regeln glaubt.' Bei jedem Film, den ich mache, inhaliere ich diese beiden Sätze bis zum Abwinken, schmeiße sie dann über den Haufen und fange an.'"Besprochen werden die ( hier und dort ) vomgezeigten, auf Romanen vonbasierenden Serien "Conversations with Friends" und "Normal People" ( taz ), die aufgezeigte Blaxploitation-Hommage "They Cloned Tyrone" mitund FR ) und die Netflix-Serie "Heartstoppers" ( FAZ ).