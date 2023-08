Moriamé Saie, Le racisme divise. Le racisme fait diversion. Le racisme tue, 1973, Musée national de l'histoire de l'immigration. © EPPPD-MNHI

Die Autorin und ehemalige Rowohlt-Lektorin, stellte irgendwann fest, dass sie in einem ehemaligen "" lebt. In solchen Häusern drängten die Nazis Juden zusammen, bevor sie sie deportierten. Für ihr Buch "Lebewohl Martha" hat Brodersen die Geschichten der Menschen recherchiert, die von ihrem Haus im Bayerischen Viertel in Berlin aus deportiert wurden. Dieeines Verbrechens gegen die Menschlichkeit lässt sich am besten am Einzelschicksal verbildlichen, zeigt sich hier wieder. Brodersen erzählt im Interview mit David Baldysiak von der, warum einige so lange in Berlin blieben, und warum sie sich trennten: "Die Ehemänner haben sichzu gehen, wohl auch, weil sie Angst vor dem Statusverlust hatten.irgendwo von vorn anfangen zu müssen, gedemütigt zu werden. Dass die Frauen den Männern den Vortritt bei der Flucht ließen, hat auch mitzu tun. Wahrscheinlich hofften beide, sie könnte nachkommen, wenn er erst einmal Fuß gefasst hatte. Ein Trugschluss. Simon Siegmund Sternson flüchtete nach Schanghai und ließ seine Frau Bertha in Berlin zurück. Heymann Herzfeld floh nach Buenos Aires, seine Frau Else blieb zurück. Beide Frauen wurden." Derhatte Brodersens Buch in seinen Bücherbrief von Juni aufgenommen.Hubert Spiegel besucht für diedas "Musée de l'histoire de l'immigration" in Paris, das nach dreijähriger Schließung die Geschichte der Einwanderung in Frankreich neu erzählt. Gegenüberhat die neue Direktorin Constance Rivière "ausdrücklich auch Flüchtlinge und Asylsuchende als Adressaten der neuen Ausstellung genannt, sie wolle die schwierigen, die heftig umstrittenen und die 'des Themas nicht aussparen. Angst vor Komplexität, so Rivière, dürfe nicht aufkommen. Den Publikumszuspruch, der zuletzt bei etwa 100.000 Besuchern im Jahr lag, möchte sie verdoppeln." Die neue Dauerausstellung "definiertder französischen Geschichte und legt den Schwerpunkt auf die Hervorhebung von Entwicklungslinien, fallweise illustriert von exemplarischen Einzelschicksalen. Man verstehe sich als 'Museum einer gemeinsamen Geschichte'."