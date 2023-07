In der Duma wurde gerade ein neues Gesetz verabschiedet, das diefür den Krieg erlaubt - und daraus lässt sich für den Politologenvom Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin nur eine Folgerung ziehen; "Wladimir Putin ist weit davon entfernt, einen Ausweg aus seinem katastrophalen Krieg in der Ukraine zu suchen, sondern bereitet sich auf einenvor", schreibt er in der: "Von nun an kann die Regierung in aller Ruhe Einberufungsbescheide an so viele Männer verschicken, wie sie für notwendig hält. Diefür die Wehrpflicht wird von 27 auf 30 Jahre angehoben und könnte in Zukunft noch weiter angehoben werden. Sobald ein elektronischer Einberufungsbescheid ergangen ist, werden diefür den Empfänger sofort geschlossen, um eine massive Abwanderung von Männern im wehrfähigen Alter zu verhindern, wie sie Russland im letzten Herbst erlebt hat. Auch die Strafen für die Verweigerung des Dienstes wurden verschärft. Diese Maßnahmen in Verbindung mit massiven staatlichen Investitionen in den Ausbau der Waffenproduktion dürften Putin helfen, eine größere undaufzubauen."Deutschland hat zahlreicheausgewiesen, die es über Jahrzehnte geduldet hatte, berichtet Markus Wehner in der: "Das ist eine einschneidende Wende ... Da große Teile der politischen und wirtschaftlichen Elitenwaren, konnte Putin im Zentrum der deutschen Politik, vor allem in der Union und in der SPD, seinen Einfluss geltend und Deutschland energiepolitisch erpressbar machen. Putin verschaffte sich durch die Buddy-Freundschaft zu Gerhard Schröder und den angespannten, aber doch engen Kontakt zu Angela Merkel über zwanzig Jahre lang möglichst viel Beinfreiheit." Besonders, so Wehner, vermuten Sicherheitsdienste allerdings neue Einflussagenten.Ist es sinnvoll, bei Warnungen vor der AfD immer wieder anzu erinnern? Im Interview mit derempfiehlt der Historiker, nicht immer nur auf die Katastrophen zu blicken: "Die Geschichtswissenschaft zeigt leider an Konflikten mehr Interesse als an deren Vermeidung oder Meisterung. Es ist irgendwie cooler, ein Buch zu schreiben über Diktaturen und Revolutionen als darüber,worden ist. Wir vergessen so, dass es auch in den 1930er Jahren die Krisenwahrnehmung in Ländern gegeben hat, in denen diehat. Ein gutes Beispiel sind die. Es gab dort damals auch ein großes Krisengefühl. Die konservative Elite des Landes sprach sich zwar nicht immer frenetisch für die Demokratie aus, hat aber aus Eigeninteresse auf das Überleben innerhalb der Demokratie gesetzt. Man hieltzum Radikalismus, egal ob links oder rechts. Es durfte zwar radikale Parteien geben, aber sie wurdendargestellt." Eine Strategie, die Hilmar Klute heute in derauch Friedrich Merz empfiehlt.In Europa droht kein neuer "Faschismus", meint derKolumnistangesichts des Aufstiegs rechtpopulistischer und -extremer Parteien in fast allen Ländern. Gefährlicher ist die: "Sie sind von einer verachteten, marginalisierten Gruppe zu einerin der europäischen Politik geworden. Rechtsextreme Denkweisen, insbesondere in Bezug auf Einwanderung und Identität, sind in den Mainstream eingesickert. Im Bereich der Einwanderung wurden viele rechtsextreme Kernpunkte - die Militarisierung der Grenzkontrollen, die massenhafte Inhaftierung und Abschiebung von Migranten ohne Papiere, die Forderung, dass Flüchtlinge nur außerhalb der EU Asyl beantragen dürfen - in die Politik übernommen worden, und zwar nicht nur in der EU."Beim jüngsten, wo der rechtsradikale EU-Abgeordnetezum Spitzenkandidaten für die AfD-Liste zur Europawahl aufgestellt worden ist, bot die Partei zugleich ein bizarres Bild, berichtet Gareth Joswig in der: Man schwimmt oben. Noch inniger als der Hass auf den "Mainstream" ist aber der Hass der einen auf die anderen AfD-Leute: "Es ist das erste Mal auf einem AfD-Bundesparteitag, dass sich das völkische Lager auf offener Bühne- das ist auch Ausdruck einer neuen Machttektonik innerhalb der extrem rechten Partei. Die Radikalisierung zu einermag abgeschlossen sein, die großen programmatischen Debatten vorbei - befriedet ist die AfD deswegen aber noch lange nicht."Kann auch in Deutschland die Brandmauer gegen rechtsextremistische Parteien bröckeln? Das geht ganz leicht, erklärt Can Dündar aufam Beispiel Erdogans: 1998 wurde der heutige Präsident der Türkei für seinenoch vom Militär verhaftet. Daraufhin nahm er eine "Lagebeurteilung" vor, in deren Folge er sich zum vorgeblich "gemäßigten Islamisten" wandelte. Mit großem Erfolg, wie wir heute wissen: "Aus dem Westen regnete es. In der Politik war die Bahn frei für ihn. Großkapital und Establishment, die sich zuvor ferngehalten hatten, begannen, ihn zu unterstützen. Mit diesem Rückhalt kam er nach drei Jahren, (...), an die Macht. In seinen ersten Regierungsjahren festigte er mit liberalen Maßnahmen diewie auch seine Macht im Inneren. Aufgrund dessen konnte er die Justiz und die laizistische Armee, die er als größtes Hemmnis für sich betrachtete, ausschalten. Nachdem diese Hindernisse aus dem Weg geräumt waren, streifte er das altewieder über und verwandelte sich in einen Autokraten. Nun verfügte er über die absolute Machte und brauchte in keine andere Rolle mehr zu schlüpfen, um irgendjemandes Unterstützung zu erhalten."