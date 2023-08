Die Grünen sind ja nun wirklich nicht schuld an der meint Olaf Bernau vom Netzwerk Afrique-Europe-Interact in der. Sie "dürften die EU-Asylreform nur um den Preis blockieren können, dass siewürden, was aber mit Blick auf die Klimapolitik nicht wirklich zu hoffen ist. Zielführender scheint es, für echte Fluchtursachenbekämpfung sowie einen schrittweisen Rückbau des Grenzregimes zu werben, also diezuzulassen, die ohnehin der historische Normalzustand ist. ... Nur wenn Menschen die Möglichkeit haben, geregelt zu wandern, werden sie auf gefährliche Wege verzichten. Denn dann können sie erfolgreich sein und mit vollen Händen zurückkehren. Konkreter: Migrationswillige müssen bereits zu Hause Zugang zu Sprachkursen und berufsvorbereitenden Maßnahmen erhalten. Rückkehrwillige solltenerfahren, vor allem dürfen sie nicht zur Rückkehr gedrängt werden."Auf ihrem Parteitag in Magdeburg hat diefür ein Programm gestimmt, das die "geordnete"vorsieht. "Das Ende der EU wäre eine Revolution im wüstesten, zerstörerischen Sinn", warnt in derGustav Seibt: "Anders als um 1800 oder 1990 würden nicht überlebte Verhältnisse liquidiert, Grenzen geschleift und Komplexität reduziert, sondernwürde geschaffen, mit unabsehbaren Folgen fürs Leben aller europäischen Bürger, beim Reisen und Studieren, vom Arbeitsmarkt bis zum Güterverkehr. Die Bürger würden auf einmal merken, dass die EU entgegen allen Falschbehauptungen ihr Leben nicht komplizierter, sondern viel einfacher gemacht hat. Damit ist aber noch nicht das fürbenannt. Wenn es die EU nicht mehr gäbe, würde das zurückkehren, was man in variablen Formulierungen das '' in Europa genannt hat. Deutschland ist größer als alle seine Nachbarn, aber. Damit ist es ein ewiger Faktor der Instabilität in einer beweglichen, sich zu immer neuen Allianzen und Gegenallianzen formierenden Gruppe von Mittelmächten.""Wir sind aus dem missglückten Versuch, zur Demokratie zu werden, in einegerutscht", sagtim Porträt , das Judith Leister heute in dervon der russischen Menschenrechtlerin und Memorial-Mitbegründerin zeichnet. Die Vergangenheit sei kaum aufgearbeitet worden, Reformen von Justiz und Sicherheitsapparat habe es nicht gegeben: "Fassungslos hat Scherbakowa beobachtet, wie in den letzten Jahrenund kleinere Stalin-Museen errichtet wurden. Stalin wurde, die Schwere seiner Verbrechen immer mehr relativiert und sein Sieg im Großen Vaterländischen Krieg immer mehr glorifiziert. Die Gesellschaft erlebt ein Rollback. 'Putinskappt Errungenschaften, mit denen der Staat sich bereits abgefunden zu haben schien oder die er früher sogar unterstützt hat', sagt Scherbakowa. Noch in den neunziger Jahren hatte der FSB mit Memorial zusammengearbeitet, um Massengräber zu lokalisieren."