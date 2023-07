Nachgereichtes zum Tode(unser Resümee ): In der SZ erinnert Lothar Müller daran, wie sehr Walser neben Grass und Enzensberger "für denseit den späten Fünfzigerjahren" standen. Für beide fand Literatur nicht lediglich zwischen Buchdeckeln statt, sondern war ein öffentliches Medium, das Geltung in der Gesamtgesellschaft beanspruchen konnte. ... Beide waren deutlich älter als der Kern der 68er-Generation, beide trugen bei zur medialen Infrastruktur und zu den intellektuellen Ressourcen, auf welche die Jüngeren zurückgreifen konnten. Walser beobachtete 1964 den, sein Essay, der 1965 in Enzensbergers Kursbuch erschien, enthielt den Satz: 'Was Auschwitz war, wissen nur die 'Häftlinge'.' ... Walser, Enzensberger und Grass, aber auch Uwe Johnson, Ingeborg Bachmann, Max Frisch, Thomas Bernhard und andere wurden auch deshalb zu herausgehobenen Figuren, weil dasvon Buchverlagen, Zeitungen und Zeitschriften und Rundfunk zu einemin der allgemeinen Öffentlichkeit beitrug."Diesammelt neben Erinnerungen vonan seine gemeinsame Freundschaft mit Walser auch Stimmen aus dem Literaturbetrieb, unter anderem die von: "Wenn Herr Walser einen Roman schrieb, fielen diesofort wieder hinten raus, die er vorn hineinstopfte. Und wenn er öffentlich nachdachte, war er nie ein Denker, sondern immer nur ein. Erst Kommunist, dann Nationalist, und gegen Juden hatte er sowieso immer etwas. Dafür brauchte er nicht den tieftraurigen Ignatz Bubis oder den entschlossenen Frank Schirrmacher, die es ihm ins Gesicht sagten und schrieben, worauf esaus ihm herauspolterte. Deutschnationale Publizisten und Schriftsteller hatten es schon immer sehr leicht bei uns." Die sammelt weitere Stimmen, außerdem schreibt Thomas Schmid einen Nachruf. In dererinnern sich der Schweizer Antiquarund die Literaturwissenschaftlerinan ihre Freundschaft mit Walser.Aufhat Maxim Biller außerdem seine aktuelle-Kolumne (vom Blatt verpaywallt) online gestellt , in der er ziemlich mit dem Kultur- und Literaturbetrieb abrechnet: Er sieht die Vernunft an ihr Ende gekommen, da die "" übernommen haben. "Wie in den öden Zeiten des sozialistischen Realismus, als Romane und Gedichte die Beipackzettel zursein sollten, schwappen Frauenkitsch à la Annie Ernaux, James Baldwins christliche Befreiungsprosa oder Joan Didions einschläfernde Sozialreportagen an die Oberfläche des riesigen Buch-Ozeans, während bei uns ausgerechnet die Autoren untergehen, die zwischen Bismarcks Frankreich- und Hitlers Weltkrieg in ihren oft verdammt genialen Romanen die Aufklärung, den Zweifel als Tugend und das moderne Menschenrecht eines jeden auf eine anständige Depression besungen haben. Opfer dieses zweiten Vergessens - um das erste Vergessen haben sich im Mai 1933 die Studenten der Humboldt-Uni bemüht - sind auffällig oft." An einer Wiederentdeckung wichtiger jüdischer Autoren willarbeiten, der in Amerika von Randomhouse den Schocken Verlag gekauft hat - in derführt Anna Prizkau ein Gespräch mit ihm.Weitere Artikel: Gerhard Strejcek erinnert imanReise nach St. Moritz vor 100 Jahren. Arno Widmann ( FR ) und Tilman Spreckelsen ( FAZ ) gratulierenzum 90. Geburtstag. Besprochen werdenBerlin-Thriller "Die Guten und die Toten" ( taz ), die deutsche Erstausgabe von"Jack" aus dem Jahr 1897 ( Standard ),"Ein ehrenhafter Abgang" ( Intellectures ) und"In den Bäumen blühen Steine" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Joachim Sartorius über"Und heute Nacht":"Und heute Nacht, in der steinernen Stillemeines Zimmers, im Haus auf der Insel ..."