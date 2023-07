Die Attacke aufim letzten Jahr steht nicht isoliert da. Der Terrorismusexperte resümiert innoch einmal alle Verbrechen, die in Zusammenhang mit Khomeinis Mordaufruf stehen, und weitere Verbrechen gegenwie etwa das Attentat auf. Auch in Britannien gab es Vorfälle, etwa gegen den Film "The Lady of Heaven,", eigentlich eine fromme Schmonzette, die aber das Gesicht des Propheten zeigt: "Verglichen mit dem Modell der Gewalt, das in der Manchester Arena und im Bataclan entfesselt wurde, inspiriert die Gewalt gegen 'Gotteslästerer' einevon Sympathisanten, Apologeten und Relativisten - genau der Sauerstoff, den der Terrorismus zum Überleben braucht. Diese Apologetik hat sich bisweilen sogar bis in dieausgedehnt. Terroristen lernen, und sie werden die massive weltweite Kontroverse, die auf die Ermordung von Samuel Paty folgte, nicht übersehen haben. Kurz gesagt, Gewalt gegen Gotteslästerer gilt ihnen nicht nur als gerecht und als Pflicht, mit ihr kann man sich auchaufspielen."In Frankreich sprach Bildungsministervor einem Ausschuss, der sich mit dem Mord anbefasste," nicht aus - er beließ es bei "Obskurantismus", notiert Stefan Frank in. Er verweist auf Buch "Les derniers jours de Samuel Paty", das zeige, wie alleingelassen Paty in den Tagen vor den Mord von Kollegium und Polizei war. Simon erzähle auch, dass Paty in seiner freiwilligen Unterrichtsstunde über dieKarikaturen darüber sprechen wollte, dass manauf Religion haben könne. Genau dies ist aber eine Provokation, sagt der Historikerin Franks Artikel: "Islamisten forderten eine 'Zensur nicht nur jeglicher Kritik des Islams', sondern überhaupt einer Diskussion über. 'Eine Gleichstellung des Islams mit anderen Religionen und damit eine Relativierung des Wahrheitsanspruchs des Islams lehnen sie ab.'"