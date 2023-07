Dass sich im Kriegsgebiet zwischen Russland und der Ukrainebewegen, die sich nach Richard Wagner und Mozart benannt haben, nimmt der Pianist in derzum Anlass, über das Verhältnis der Musik zum Militärischen nachzudenken, das schon aus historischen Gründen von der Marschmusik bis zur Signalgebung im Kriegsgeschehen ein enges ist. Dass Militärmusik bis heute mitreißt, will er nicht in Abrede stellen, oft ist diese aber nur noch in der Traditionspflege zu hören. "Was wäre aber die, habe ich mich dann gefragt. ... Natürlich: Die Militärmusik, die wir kennen und aufsaugen, Stunde für Stunde, Tag für Tag, läuft in Kinos und im Streaming. Es ist die, die geschmeidig mitläuft, während Menschen sich auf den Bildschirmen vor uns gegenseitig in Stücke sprengen, was das Töten nicht nur glamourös, sondernerscheinen lässt. Aber über diese verführerische, allgegenwärtige,hat unsere Gegenwart - sonst so schnell dabei, selbst Leute aus der Vergangenheit für jede vorstellbare moralische Verfehlung zu verurteilen - nur sehr wenig zu sagen."Dieliefert eine Beilage zum, das in diesem Jahr unter dem Motto "" steht, wie Christian Wildhagen im Editorial verkündet . Dass es dabei nicht allein um die Beschwörung bukolischer Idylle geht, erklärt Festivalleiterim beistehenden Gespräch: Das Paradies werde ja oft erst im Rückblick als solches erkannt - und stehe also fürs, für "ein Versagen des Menschen, weil er es nicht geschafft hat, sich dort lange aufzuhalten". Es zeigt sich, "dass der Mensch nicht gut genug ist. Deshalb muss er sich unablässig bemühen, dort wieder hinzukommen. Gleichzeitig stellt er immer wieder fest, wie viele Probleme dem in der jeweiligen Situation entgegenstehen. ... Die Kunst kann uns den Unterschiedsehr anschaulich vor Augen führen. Das zieht im Idealfall Diskussionen nach sich, in denen wir uns auf unsere Werte besinnen. Kunst kann die Welt immer nur für Augenblicke besser machen, sie aber nicht unmittelbar verändern."Außerdem porträtiert Wolfgang Stähr, der beim Lucerne Festival als "artiste étoile" teilnimmt. Marcus Stäbler wirft einen Blick auf den Nachwuchs am Pult -undsind unter 40 und jetzt schon Maestros.ist der in diesem Jahr am häufigsten im Festivalprogramm aufgeführte Komponist, stellt Christian Wildhagen fest. Marco Frei unterhält sich mit dem Komponisten, dem diesjährigen Composer-in-residence. Thomas Schacher porträtiert den Komponisten, der in diesem Jahr beim Composer-Workshop auftritt. Und Corina Kolbe gratuliert dem Lucerne Festival Orchestra zum 20-jährigen Bestehen.Die Lucerne-Artikel dersind leider alle nicht online. Hier zum Trost dasmitundin der Elphilharmonie 2021:Und"Rundfunk" für 9 Synthesizer von 2018:Weitere Artikel: Dirk Peitz hat sich für dieim Umfeld vonundumgehört und ist dabei auf Hinweise gestoßen, dass das Label wohl gerade damit hadert, ein angeblich bereits aufgenommenes Soloalbum vonzu veröffentlichen - auch wie es mit einer wohl für Streamingdienste angedachten Rammstein-Doku und einem angeblich geplanten Berliner Rammstein-Museum weitergeht, sei unklar. Marlene Knobloch umkreist in einem-Essay im Angesicht des Lindemann-Skandals die, die sich einerseits der Skandale bewusst sind, andererseits emotional enorm ins Werk ihrer Lieblinge involviert sind. Christian Schröder fragt sich im, obnach dem Abschluss seiner fünfjährigen Abschiedstournee heute Abend in Stockholm wirklich von der Bühne verschwinden wird. In derschreibt Andrian Kreye einen künstlerischen Nachruf auf Elton John. Wolfgang Schreiber (SZ) und Wolfgang Sandner () gratulieren dem-Labelbetreiberzum 80. Geburtstag.Besprochen werden ein Berliner Konzert von Tsp ), das neue Album von Standard , mehr dazu bereits hier ),Neu-Einspielung ihres Albums "Speak Now" ( Tsp ), die Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin über Welt , mehr dazu bereits hier ) und ein Konzert von).