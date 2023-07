Die Nowaja Gaseta-Journalistin Elena Milaschina wurde mit einem Anwalt in Tschetschenien zusammengeschlagen, mit Seljonka übergossen Ihr wurden Finger gebrochen, Haare abrasiert. Weil sie über einen Prozess berichten wollte.



So sieht ihr Rücken nach den Misshandlungen aus. pic.twitter.com/viLAgoBwFo - Alice Bota (@AliceBota) July 5, 2023

Die Journalistinund der Anwaltwurden neulich schwer misshandelt, weil sie über den Prozess gegen die tschetschenische Akvistin Zarema Musajewa berichten wollten. Anastasia Tikhomirova unterhält sich in dermit ihrem Sohn, der darin erinnert, dass alles in Tschetschenien anfing:seien in den beiden Kriegen ums Leben gekommen. "Das, was heute in derpassiert, die Kriege, die Russland auch in Georgien und Syrien führte, die Revolutionen, die Russland in Kasachstan, Belarus unterdrückte - all das sind Glieder einer Kette. All das begann in Tschetschenien. Russland hatte anfangs versprochen, demokratisch zu sein, hat seinen Weg aber mit kriegerischer Aggression in Tschetschenien begonnen. Bombardierungen,, Plünderungen, Hinrichtungen, Propaganda. All diese Kriege tragen die gleiche Handschrift. Der Unterschied ist, dass die Ukraine 40-mal größer ist als Tschetschenien und ihr westliche Unterstützung zuteil wird.damals um Tschetschenien."