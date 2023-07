Vor genau sechzig Jahren wurde die grandiose und fatale Formel vom "" geboren. Sie stand zuerst in seiner berühmten Rede, die1963 in Tutzingen hielt.erinnert auf der "Ereignisse und Gestalten"-Seite deran dieses historische Ereignis. In der Formel ist im Kein die spätere Ostpolitik Willy-Brandts angelegt, so Winkler. Er macht aber auch auf die "zweite Phase" der Ostpolitk, aufmerksam, in der sich die SPD vor allem auf die Stabilisierung der Sowjetunion versteifte: "In diesem Sinn betrieb nicht nur Bahr, sondern auch die SPD in den Achtzigerjahren eine. Es war eine europäische Ordnungspolitik im deutschen Interesse: eine Formel, mit der sich Bahr im Rückblick einverstanden erklärte. Karsten Voigt hat ihn der repressiven Züge seines Ordnungsdenkens wegen nicht zu Unrecht den '' genannt." Wer sich heute positiv auf die Ostpolitik beziehe, verkenne, dass die Sowjetunion unter Breschnew zu einer ausgelaugten Macht des Status quo geworden war, so Winkler: "Das Russland Putins hingegen ist eine revisionistische Macht, die vor Krieg nicht zurückschreckt, um so viel wie möglich vom Territorium der 1991 aufgelösten Sowjetunion zurückzugewinnen und von ihrem Einflussbereich wiederherzustellen."Richard Herzinger drängt in seinem Blog darauf, dass dievom Westen intensiver wahrgenommen wird. Der eine Grund dafür ist die Lage der, die unter grausamsten Bedingungen festgehalten werden. Der andere Grund ist eine künftige Rolle von Belarus im Ukrainekrieg, nachdemwurden: "Der Verdacht liegt nahe, dass mit der angekündigten Installierung derauf belarussischem Boden nicht nur die vollständige Einverleibung von Belarus in die 'Russische Föderation' vorangetrieben, sondern das Land auch in die aktive Kriegsteilnahme getrieben werden soll. Nach der russischen Ankündigung, dortzu stationieren, ist die Transferierung der Söldner ein weiteres starkes Indiz dafür, dass Belarus als selbstständiger Staataufgehört hat und zur Verfügungsmasse des Kreml-Regimes und seiner genozidalen Eroberungsgelüste degradiert worden ist."Auch der belarussische, in Deutschland lehrende Historiker versucht , sich in dereinen Reim auf die neue Positionzu machen - er möchte in seinen atomaren Drohungen ein verstecktessehen.Nein, Putin ist durch Prigoschins bizarren Coup nicht geschwächt, konstatiert -Autor Thomas Schmid. Das liege auch daran, dass ihm weder eine Öffentlichkeit noch eine demokratische Opposition gegenüberstehe - auch Chodorkowski oder Nawalny mag Schmid nicht wirklich als Demokraten betrachten. Russland sei in den Begriffen des Westens nicht zu verstehen: "Dasrührt auch daher, dass wir wohl keinen Begriff vom Zustand der russischen Gesellschaft haben. Ist sie gleichgeschaltet? Dann hätte sie vorher widerständig gewesen sein müssen. Danach sah es aber selten und immer nur kurz aus. Passiv, erstarrt, eingefroren, taub: Das alles trifft es nur zum Teil. Sicher ist, dass diekeine eigenständige Kraft ist, die eine politische Entwicklung anstoßen und in Gang setzen könnte. Das mag sich irgendwann ändern. Derzeit aber verharrt sie in. Und nichts weist darauf hin, dass sich das demnächst merklich ändern könnte."Die russische Bevölkerung hat einfach nie gelernt, wasist, meint im Interview mit demder russische Philosoph: Demokratie "hat ihren Ursprung in deutschen und französischen Städten, wo die Bürger schon früh eine Selbstverwaltung installierten. Das alles gab es in Russland nie, die Russen hatten diein Europa. Freiheit mag anziehend sein, macht aber auch Angst. Dem russischen Menschen hat sie immer Angst gemacht. In der Demokratie geht es um, um Alternativen, um den Wettbewerb von Ideen. Das Schrecklichste für einen Russen ist, nach Alternativen zu suchen. Das zeigte sich gleich nach der Perestroika in den Neunzigerjahren. ... Ministerpräsident Jegor Gaidar oder der Reformer Grigorij Jawlinski - die waren schnell weg. Der Ultranationalist Wladimir Schirinowski aber bekam 20 Prozent. Er schlug keine Alternativen vor, er schimpfte nur und spielte die Rolle des russischen Patrioten, der die UdSSR wiederherstellen wolle. Im Parlament saßen bald 20 Prozent Sportler, weil die Leute kein politisches Programm wählen wollten, sondern: den bulligen Profiboxer Nikolai Walujew oder die schöne Sportgymnastik-Weltmeisterin Alina Kabajewa …"