Lemohang Jeremiah Mosese: Ancestral Visions of the Future / Pageantry of Wailing. Bild: Haus der Berliner Festspiele

Hin und weg ist-Kritiker Peter Laudenbach vom Festival "Performing Exiles" im Haus der Berliner Festspiele, das mit einem krachenden Konzert des extra aus Charkiw angereisten ukrainischen Rockstarautorsbegann: "Auch wer kein Wort ukrainisch versteht, ist umgehauen von der puren Wucht des Konzerts, bei dem Hunderte Ukrainerund die 'Fuck Putin'-Parolen feiern... Das neue, vonerfundene 'Performing Exiles'-Festival der Berliner Festspiele unternimmt eine ziemlich groß angelegte Vermessung einiger Frontverläufe und Konfliktlinien der zerrissenen Gegenwart. Vor dem Konzert der ukrainischen Band kann man in zwei Theaterstücken den Lebensgeschichten von Menschen in libanesischen Flüchtlingslagern oder einem iranischen Gefängnis begegnen. Nach dem Konzert geht es um Mitternacht in der Bar mitweiter. Und am nächsten Tag erzählen nach Berlin emigrierte Künstlerinnen der russischen Opposition bei 'performativen Stadtspaziergängen' von den Orten des russischen Exils im Berlin des vergangenen Jahrhunderts und der Gegenwart. Dass russische und ukrainische Künstler bei einem Festival auftreten, ist derzeit fast ein Ding der Unmöglichkeit."Auch in der feiert Sophie Diesselhorst den gelungenen Brückenschlag zwischen den Communities, wovon auch die Wiederbelebung der einst legendären Schöneberger Pinguin Bar im Foyer des Festspielhauses zeuge, sie hat sich aber einen anderen Favoriten ausgesucht: "Der in Berlin lebende, aus Lesotho stammende Filmemacher verarbeitet in 'Ancestral Visions of the Future / Pageantry of Wailing' Motive aus seinen international vielbeachteten Filmen 'Mother, I Am Suffocating. This Is My Last Film About You' und 'This Is Not a Burial, It's a Resurrection' (beide 2019 herausgekommen). Und macht ein genuines Stück Theater draus.mit langsam fließenden lebenden Bildern, die immer wieder von Sarai Coles Sopran emotional verstärkt und von Live-Performance durchbrochen werden."Eine neue Wertschätzung für den bemerkt Margarete Affenzeller vor der Verleihung des Retzhofer Dramapreis im, ein neues Interesse an Sprache und Sprechweisen: "Dennoch stehen die Zeichen weiterhin aufheizt dem Theaterbetrieb gehörig ein und forciert eine, die die deutsche Autorin Ulrike Syha einmal zynisch kommentierte: 'Ich schreibe jetzt einen Roman, damit ich am Theater aufgeführt werde.'"Besprochen werdenStück "Juices" am Nationaltheater Mannheim (zutiefst bewegend findet taz -Kritiker Björn Hayer diesen Text über Scham und Armut),Oper "Turandot", die in Zürich als das Fragment gezeigt wird, das sie durch den Tod des Komponisten eigentlich geblieben ist ( NZZ ),Salome-Vertonung "Hérodiade" an der Düsseldorfer Oper (bei der es-Kritiker Manuel Brug aber deutlich sittsamer zugeht als in Richard Strauss' Version), das Stück "Now and Then" im English Theatre Frankfurt (das von einerbedroht ist, wie Sylvia Staude in der FR hinzufügt) und der theatralische Musikabend "Spatz und Engel" bei den Burgfestspiele Bad Vilbel ( FR ).