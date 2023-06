Die literarische Schweiz diskutiert: Der Basler Fachausschuss Literatur hatte Nachfragen zunächstem Roman mit dem Arbeitstitel "Genienovellen", den dieser sich auf Grundlage eines eingereichten Fragments eigentlich von jenen fördern lassen wollte. Nachgefragt wurde, warum eine Figur in dem im Bochum der Sechziger- und Siebzigerjahre spielenden Roman den Satz "Zwei Stockwerke unter uns hausten die" sagt - worauf Sulzer seinen Antrag sofort zurückzog. "Ich werde mich für meinen Text nicht vor einerrechtfertigen", zitierte Peer Teuwsen den Schriftsteller bereits in der. Teuwsen selbst muss über den Ausschuss staunen: "Natürlich wird die Bezeichnung 'Zigeuner' heute als herabsetzend empfunden." Doch "dieser Roman spielt nicht in der Gegenwart" und ein Ich-Erzähler der damaligen Zeit müsse so reden dürfen, wie er damals geredet hätte. "Die Frage ist eine brisante: Wird Literatur, die weh tut und nicht geglättet ist, von einem Staat, der es möglichst allen recht machen will,werden?" Nebenbei stellt sich heraus, dass ein Schweizer Schriftsteller bei so einem Antrag aufRomanzuschuss hoffen kann.Die Basler Kulturkommission wolle wohl "einen erfahrenen, sprachgewaltigen und für die Anliegen der Minoritäten durchaus aufgeschlossenen Schriftsteller ihrerunterstellen", empört sich Jürg Altwegg in der. Im Argen wähnt er hier einen, den die Mitglieder des Basler Fachausschusses binnen eines halben Tages absolvieren müssen und der sie nun das Kind mit dem Bade ausschütten lässt. Doch "der Verzicht auf das Z-Wort würde den Schriftsteller zuzwingen. Die Folge wäre ein Realitätsverlust seiner Beschreibung. Die Kommission will Sulzers Sprache und den Inhalt seines Werks kontrollieren. Nach den Regeln ihrer Auffassung von Literatur wird dieunweigerlich als Klischee und diskriminierend empfunden." Im-Kommentar findet Carsten Hueck Sulzers Verhalten konsequent - und hält die Nachfragen des Ausschusses für merklich unbeleckt von literarischer Ahnung. Doch "sein Buch wird auch ohne Förderung erscheinen, von Zensur zu sprechen, ist falsch. Denn es gibtauf staatliche Unterstützung. Fördergremien allerdings sollten Vertrauen haben: in Autoren und Autorinnen, in literarische Formen, in eine gewachsene und nicht verordnete Sensibilität. Ansonsten bekommen sie KI-Literatur, garantiert."Außerdem: Rainer Moritz führt in derdurch Geschichte und Hype der, die in den Verlagshäusern die Sektkorken aus den Flaschenhälsen treibt: "'Autofiktional' ist mit einem Mal quasi alles", auch wenn es am Ende "häufig nur umgeht. An deren Ende steht nicht selten Larmoyanz." DieKriegstagebuch ausfort. Besprochen werden unter anderemGedichtband "Ich bin am Leben" ( NZZ ),' historische Biografie "Allein gegen Hitler. Leben und Tat des" ( FR ),Erzählband "Der gelbe Elefant" (SZ) und Erika Schellenbergers "Alles behalten, für immer. Ruth Rilke" (FAZ). Außerdem sammelnundin diesem Überblick ihre Rezensionen des Monats Juni.