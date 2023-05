Europa

Alice Bota hat für die Zeit mit Mitarbeitern von Alexej Nawalny gesprochen, die ihr erzählen, wie der wohl von Putin meistgehasste Kontrahent gequält wird. "Manchmal bekomme Nawalny Besuch: Dann werde in seine enge Strafzelle ein verwahrloster Insasse eingesperrt, ungewaschen, übelst riechend und womöglich unter einer ansteckenden Krankheit leidend. Eine demütigende Maßnahme, die in den Diktaturen der früheren Sowjetunion verbreitet ist: Auch in Belarus berichten politische Gefangene davon, dass verwahrloste und mit Tuberkulose infizierte Insassinnen gezielt in ihre Zellen gebracht wurden. Als Nawalny sich einmal körperlich dagegen gewehrt habe, in die stinkende Strafzelle zurückzumüssen, sei er mit Gewalt hineingezwungen worden - und ein neues Verfahren gegen ihn wurde eröffnet."



"Dass sich Gerhard Schröder in dieser Weise von Russland in Dienst nehmen lässt, das ist doch einfach unerträglich", sagt Joachim Gauck im Tagesspiegel-Gespräch, in dem er auch Angela Merkel keine Kritik erspart: "Wie konnte man nach der Besetzung der Krim 2014 noch behaupten, die Gas-Pipelines Nord Stream I und II seien ein privatwirtschaftliches Projekt? Oder: Warum haben wir die Stimmen der Polen und Balten weniger ernst genommen als die Stimme Russlands? Eine künftige Politik muss sich der Realität tatsächlich stellen und Wunschdenken vermeiden."



Sehr ausführlich zeichnet der Politikwissenschaftler Markus Linden auf ZeitOnline nach, wie Viktor Orban an einem politischen, medialen und wissenschaftlichen Netzwerk arbeitet, um die "Diskurslandschaft hin zur anvisierten Hegemonie reaktionärer Ideologie" zu verschieben: "Einen Vorgeschmack gab ein freundliches Interview, welches Holger Friedrich, Verleger der Berliner Zeitung und Alexander Marguier, Chefredakteur von Cicero, im Oktober 2022 mit Viktor Orbán in Berlin führten. Beim internationalen Tischgespräch mit Orbán im Januar war Marguier, neben Dreher, Ahmari oder Pappin, dann mit von der Partie. Außerdem saß Roland Tichy vom rechten Scharniermagazin Tichys Einblick an Orbáns Tisch, an dem sich auch Boris Kálnoky befand. Der ehemalige Welt-Korrespondent arbeitet mittlerweile in leitender Position am Budapester MCC und schreibt auf Tichys Einblick regelmäßig Lob- und Verteidigungsartikel für seinen Chef. Auf dem Gruppenbild zum 'exklusiven' Medientreff mit Orbán erkennt man schließlich den ehemaligen Bild-Redakteur Ralf Schuler, der zum neuen rechten Medienprojekt rund um den ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt gehört. Dem autokratischen Ungarn ist sehr an der Entstehung einer Fox-News-gleichen Szene in Deutschland gelegen."