"Radix", 2021, Marco Schuler. Bild: Marco Schuler

Andreas Müller-Pohle, ZKM

Inist Katharina Cichosch entzückt von den "liebenswert geheimnisvollen Wesen", denen sie in Marco Schulers Ausstellung "Go!Go!Go!" in der Kunsthalle Darmstadt begegnet: "Im großen Raum wartet so eine ganze Armadain fabelhaften Farbräumen auf; Gespenster, Aliens, Tiere, Fratzen, Pilzhüte oder Quallen mit Füßen, Märchenfiguren und Fabelwesen, manche menschlicher als andere, die aus Dachluken schauen, sich zur Cheerleader-Pyramide formieren oder vor neonfarbig illuminierten Schlössern marschieren … Viele blicken geradezuin die Welt (in anderen Kontexten wurde dafür das Wort 'verstrahlt' erfunden). Alles, was wir unseren Mitmenschen so andichten und auf sie projizieren, es scheint sich in Schulers Figurencast zu manifestieren."





Freddy Langer stellt in derden Fotokünstlervor, dessen Archiv das ZKM Karlsruhe gerade erworben hat: "Sein Programm nannte er 'Visualismus' und seine radikalste Serie 'Transformance'. Dafür nahm er zehntausend Fotos auf, ohne je durch den Sucher der Kamera zu blicken oder den Apparat auch nur ruhig zu halten. So entstanden, in denen nur hin und wieder Andeutungen eines Möbelstücks oder einer Person zu erahnen sind, stattdessen aber die Dynamik des Aufnahmeprozesses in kontrastarme Schlieren gerann." Das theoretische Gerüst für sein Werk fand Müller-Pohle in den Schriften, mit dem ihn zeitlebens eine tiefe Freundschaft verband, so Langer: "Was sich in seinem Archiv befand, war deshalb nicht weniger alsmit den Möglichkeiten des technischen Bildmediums - bis hin zur Grundlage für eine Philosophie der Fotografie."Weitere Artikel: In dereinen Ausblick auf seine Vorhaben alsder Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe. Ebenfalls in löst Alicja Schindler das Rätsel um dieder im Moment geschlossenen Berlinischen Galerie: Urheber ist der Meme-Künstler, der mit seiner Aktion "Thank you for your understanding" auf das Prekariat vieler Künstler hinweisen, aber auch Institutionskritik betreiben will. Man hat nun herausgefunden, vor welcher Landschaft die "Mona Lisa" gemalt wurde, verkündet der: Forscher haben im Hintergrund von Leonardo Da Vincis Werk diein der toskanischen Provinz Arezzo identifiziert.Besprochen werden die Ausstellung "und die Vorboten der Romantik" im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt (), die Ausstellung ". A rebel from Vienna" im Guggenheim-Museum Standard ) und die-Ausstellung im Rijksmuseum in Amsterdam tsp ) (die Ausstellung ist ausverkauft, die Werke können jedoch online besichtigt werden).