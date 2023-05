seien nicht seine größte Sorge, vielmehr sorgt ihn, dass Russland die ukrainischenTschernobyl und Saporischschja eingenommen hat, sagt der ukrainische Historiker im-Gespräch, in dem er ein "" befürchtet und daskritisiert: "Es war ein großer Fehler der Vereinigten Staaten, wie die Denuklearisierung der Ukraine gehandhabt wurde. Als Historiker will ich nicht darüber streiten, ob es eine gute oder schlechte Idee war. Es war eine politische Entscheidung. Doch zu dieser Zeit beanspruchte Russland schon ukrainisches Gebiet für sich. Dadurch entstand einemitten in Europa, die wurde behelfsmäßig mit Tapete überkleistert - und die Tapete nennt sich Budapester Memorandum … und als die Wand einstürzte, waren plötzlich alle überrascht, dass die Tapete sie nicht zusammengehalten hat. Das ist also eine Lektion für die Zukunft. Indem man Atomwaffen aufgibt, schafft man ein riesiges Sicherheitsvakuum. Vielmehr sind Vereinbarungen wie das Budapester Memorandum nur eine. Fraglich ist, ob wir in Zukunft Länder davon überzeugen können, im Austausch für ein Stück Papier auf Atomwaffen und ihre Entwicklung zu verzichten."Dominic Johnson, der Brite unter denlern und nicht unaffiziert vom feierlichen Ereignis, das ansteht, bereitet das-Publikum auf dieCharles' III. vor. Am meisten gefällt ihm, die im Verborgenen stattfinden wird: "Die Ölmischung von Charles III ist erstmals rein vegetarisch. Und das Öl stammt aus Jerusalem, vom- nicht nur eine der heiligsten Stätten mehrerer Weltreligionen, sondern auch die Grabesstätte von Charles' III. Großmutter väterlicherseits: Prinzessin. Die Mutter von Prinz Philip, dem Ehemann der verstorbenen Queen, war eine Kusine des letzten deutschen Kaisers und wird heute in Israel als Retterin verfolgter Juden in Griechenland während der deutschen Besatzung als eine der Gerechten geehrt."Gina Thomas denkt in derüber das "" nach und stellt die Frage, warum die Leute die Krönung überhaupt wichtig fänden und verweist auf einen berühmten Essay der Soziologenund, die die Krönung 1956 schön konservativ als einen "großen" beschrieben, "der dem Urbedürfnis einer Gesellschaft nachder für jeden verantwortungsvollen Staat erforderlichen moralischen Werte entspreche".Gina Thomas mokiert sich zwar über die "" deszur Krönung. Aber ein Artikel sei doch zitiert. David Pegg fragt , warum die Briten immer noch so wenig über dender königlichen Familie wissen. Grund ist für ihn unter anderem "die Kultur der extremen Untertänigkeit und Geheimhaltung, die die königliche Familie umgibt. Dies ist zum Teil, in dem die Windsors als dysfunktionale prominente Aristokraten dargestellt werden, aber nicht als Personen von ernsthafter politischer oder verfassungsrechtlicher Bedeutung. Es hat eine Kultur geschaffen, in der die königliche Institution selbst über den normalensteht und in der jede auch nur im Entferntesten unbequeme oder bohrende Frage, egal wie berechtigt sie ist, ignoriert oder routinemäßig abgetan wird."Warum sollte ich einem britischen Monarchen "mit seinenTreue schwören?", fragt der australische Schriftsteller in der. Es "repräsentiert in keiner Weise ein Land, das erwachsen geworden ist." "Unter dem gegenwärtigen System wird es nie zu einer umfassenden australischen Selbständigkeit kommen. Solange wir an eine andere Nation gekettet sind, werden wir keine erkennbarbesitzen und uns der Welt der Nationen nicht als völlig gleichberechtigt zurechnen können. Entscheidend ist auch die zunehmende Forderung der australischen Ureinwohner, anzuerkennen, dass sie ihre Eigenständigkeit nach der Gründung der britischen Kolonien in Australien ab 1788 niemals abgetreten haben. Dieund der Enteignung bleiben."""Die Ernennung von Charles III. zum König, seine Krönung im Wortsinn, ist eine aus der Zeit gefallene Glitzer-Show", kommentiert Michael Neudecker ebenfalls in der: "Und die Kosten dafür trägt der Steuerzahler: Die seriösesten Schätzungen gehen von eineraus. Nach einem Winter, in dem sich erschreckend viele Briten die 'heat or eat'-Frage stellen mussten,. Für beides reichte oft das Geld nicht. Das Volk darbt, der König wird gesalbt."Die Linke im westlichen Ausland sah diegern als das "". In dieser Linie steht womöglich der britische Bestsellererfolg vonBuch "Beyond the Wall - East Germany, 1949-1990" , das jetzt auch hierzulande erscheint und das Norbert F. Pötzl inheute ziemlich zornig bespricht : "Die 'neue Geschichte' entpuppt sich als die alte Erzählung von einer unter dem Strich... Einen dubiosen Kronzeugen für ihre DDR-Darstellung benennt Hoyer schon im Vorwort. Sie beruft sich ausgerechnet auf den notorischen Geschichtsklitterer, den letzten SED-Generalsekretär, der bis heute die DDR als bessere Alternative zur alten Bundesrepublik schönfärbt. Als zweiten Gewährsmann führt Hoyer den DDR-Schlagersängeran, der als privilegierter Promi an der DDR natürlich nichts auszusetzen findet.""Mir kommt es oft so vor, als sei dieein ungeliebtes Nebengleis, auf das man sich lieber nicht begibt", verteidigt sich Hoyer im Interview mit dem. Auch in dererschien gestern ein Interview mit der 1985 geborenen, heute in Großbritannien lebenden Historikerin.