Heute ist Internationaler Tag der. Diehat eine ganze Ausgabe dazu zusammengestellt. Ali Çelikkan erzählt die Geschichte des, der in dergeblieben war, wo er studierte, als der Bürgerkrieg in seinem Land ausbrach. Doch dann forderte ihn der türkische Geheimdienst auf, andere. Sami floh wieder und sitzt jetzt - fern von seiner Familie - auf denfest, wo ihm die Ausweisung droht, wenn demnächst ein Pass abläuft. Die Türkei will ihn nicht verlängern und lässt ihn auch nicht wieder einreisen. "In der Türkei leben derzeit 5,5 Millionen Migranten, etwa 3,5 Millionen stammen aus Syrien, davon sind 200.000 eingebürgert, weitere 100.000 besitzen eine offizielle Aufenthaltsgenehmigung. Alle anderen haben einen Status als 'temporärer Gast'. Migranten können bei rechtswidrigem Verhalten abgeschoben werden. Die Stimmung gegen sie ist. Populisten machen sie für die Wirtschaftskrise verantwortlich. Fast alle Oppositionsparteien fordern ihre Ausweisung. ... Für Journalisten kann jegliches Verhalten in der Türkei eine Rechtswidrigkeit darstellen."Schlecht sieht es auch inaus, wo gerade derReportervor Gericht steht: Der russische Staat wirft ihm "Spionage" vor, berichtet -Korrespondentin Inna Hartwich, "eine Beschuldigung, die zuführen könnte. 20 Jahre Haft, weil der Journalist in einem Land seiner Arbeit nachgegangen ist, das Krieg führt und diesen offiziell nicht so benennen will. Der Fall Gershkovich trifft alle westlichen Korrespondenten, die in Moskau leben und arbeiten, ins Mark. Es stellt sich wie so oft seit dem 24. Februar 2022 die Frage: 'Gehen oder bleiben?' Ich schreibe seit mehr als fünf Jahren aus und über Russland. Es ist mein zweiter Aufenthalt als Korrespondentin in Moskau. Auch ich stelle mir täglich diese Frage."In der befürchtet Thomas Kaspar, dassdie"extrem bedrohen" wird: "Künftig wird die Schwemme an strategisch erstellten Gratisinhalten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz enorm zunehmen. Hinzu kommt eine immer präzisere. Profit bringt hier, was sich schnell verbreitet. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz beschleunigt sich dieser Prozess: Auf Knopfdruck können Texte, Bilder, aber auch Podcasts und Videos zielgenau auf diezugeschnitten werden. Die Fülle an künstlich erzeugten Texten und Bildern wird die Glaubwürdigkeit der Medien beim Publikum weiter aushöhlen. Die Zahl der Behauptungen ohne Faktengrundlage wird dadurch enorm zunehmen. Wer sieht, wie langsam dievorangeht, kann wenig Hoffnung haben, dass Inhalte, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt werden, auch nur ausreichend schnell reguliert werden."Außerdem:hat gegen die ARD-Sendung "" mit dem Titel "Julian Reichelt und die Frauen: Bumsen, belügen, wegwerfen" eine einstweilige Verfügung bewirkt, Reichelts Anwaltverzierte seine Pressemitteilung mit dem Titel "Landgericht Hamburg untersagt frei erfundenen Vorwurf des", meldet Laura Hertreiter in derund richet Irle aus: "Das Problem heißt, herzliche Grüße an Herrn Irle, selbstverständlich Machtmissbrauch. Und das Verrückte daran ist, dass Machtmissbrauch auch ganz einvernehmlich, glücklich und harmlos passieren kann. Selbst wenn alle der 13 Frauen, mit denen die Reschke-Redaktion gesprochen hat,, Wochen oder Jahre mit Julian Reichelt hatten: Wer unüberschaubare Affären am Arbeitsplatz hat, mit Menschen, die er befördert und entlässt, missbraucht seine Macht. Einfache Faustregel: Der Chef verhält sich bitte wie ein Chef, den er seinen eigenen Töchtern zumuten würde."

Die peruanischen Journalisten Pedro Salinas und Paola Ugaz berichteten in einer sorgfältig recherchierten Reportage von Gewalt und sexuellem Missbrauch an Schülern der vor mehr als fünfzig Jahren gegründeten religiösen Vereinigung Sodalicio de Vida Cristiana , schreibt Mario Vargas Llosa in der NZZ . Sogar mit dem Papst sprachen sie, aber was folgte, waren "Prozesse, Schmutzkampagnen in der Presse, Beleidigungen und Schikanen jeglicher Art gegen sie und ihre Familien. Was zeigt, dass wir in Peru noch immer in der Kolonialzeit leben, in der es niemand wagt, gegen die Kirche oder ihre als Priester verkleideten Verbrecher (es gibt Ausnahmen) aufzubegehren. (…) Das alles ist umso merkwürdiger, als Peru doch in vielen Dingen sehr fortschrittlich wirkt, besonders in seinen Gesetzen. Das gilt jedoch nur, solange die Kirche in Ruhe gelassen und ihr nicht untersagt wird, der Gesellschaft zu schaden, wie es beispielsweise die korrupten Führungskräfte getan haben, die jahrelang an der Spitze der Sodalicio standen. Gleichzeitig haben viele Radiosender und Zeitungen noch immer eine gewisse Furcht vor der heiligen Mutter Kirche und getrauen sich nicht, sie zu kritisieren."

Politik

Noch heute wächst jedes Kind in China mit den "Gesprächen" des Konfuzius auf, aber China ist dennoch kein konfuzianisches Land mehr, sagt der Sinologe Hans van Ess im Gespräch mit der FR: "Vieles, was der Konfuzianismus fordert, hat mit der Lebenswelt der Menschen von heute einfach nichts mehr gemeinsam. Man muss sich nur die konfuzianischen Familienwerte anschauen: In einem Land mit einer derart niedrigen Geburtenrate wie China ist es unrealistisch, sich so um seine Eltern zu sorgen, wie es Konfuzius fordert. Vor ein paar Jahren wurde ein Gesetz veröffentlicht, das Chinesen dazu verpflichtet, ihre Eltern zweimal im Jahr zu besuchen. Dass es so ein Gesetz braucht, zeigt schon, dass es mit der konfuzianischen Kindespflicht nicht mehr weit her ist." Und: "Ein Grundgedanke im Konfuzianismus ist: Der Herrscher darf gestürzt werden, wenn er nicht dafür sorgt, dass die Erde in Ordnung ist, sondern sie in Chaos versinkt. Ich glaube, dass die Kommunistische Partei ganz massiv von diesem Gedanken geprägt ist und von der Angst, in China könnte etwas passieren, das zu ihrem Sturz führen könnte."



In der FAZ berichtet Andreas Eckert von einer Diskussionsveranstaltung zu Rajeev Bhargavas Essayband "Between Hope and Despair. 100 Ethical Reflections on Contemporary India" in Delhi. Der politische Theoretiker beschreibt darin, wie die Hinu-Nationalisten unter Premierminister Narendra Modi in den letzten Jahren immer wieder die Diversität Indiens in Frage gestellt haben. "In der vergangenen Dekade hat die Regierung durch Zensur und Gewalt massive Eingriffe in die akademische und intellektuelle Freiheit vorgenommen. An vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen wurden Parteiloyalisten in Leitungspositionen berufen, um das politische Verhalten von Mitarbeitenden und Studierenden zu kontrollieren und antimuslimische Stimmungen zu etablieren oder zu fördern. Vom Regime als 'sensibel' eingestufte Themen, vor allem solche, die vermeintlich 'hinduistische Gefühle' verletzen oder Angelegenheiten der nationalen Sicherheit betreffen, können auf wissenschaftlichen Tagungen kaum noch behandelt werden. Viele Intellektuelle und Studierende muslimischer Herkunft wurden ohne Gerichtsverfahren inhaftiert."



"Dass die Lage in Ländern wie dem Sudan, aber auch in Mali und der Demokratischen Republik Kongo so schlecht ist, wie sie ist, hat viel mit dem Kolonialismus zu tun, der künstliche Grenzen schuf, und den korrupten Eliten", meint Bernd Dörries in der SZ: "Und mit dem Volk, das, wenn es denn einmal die Gelegenheit hat zu wählen, sich nicht immer diejenigen aussucht, die eine Alternative bieten. Aber es hat eben auch mit einer deutschen und europäischen Politik zu tun, die viel zu oft auf Stabilität setzt. (…) Im Sudan kann Deutschland auch auf eine Historie der Einmischung zurückblicken, meist auf der falschen Seite. Die damalige Bundesrepublik unterstützte seit den Sechzigern das Militärregime mit Waffen, die dank deutscher Ingenieurskunst bis heute töten. Damals sollte der Kommunismus abgewehrt werden, später galt es Flüchtlinge fernzuhalten. Mehrere Hundert Millionen Euro pumpte die EU in den Sudan - verantwortlich für den Schutz der Grenzen dort sind auch die 'Rapid Support Forces', die in der Region Darfur einen Völkermord begingen, jetzt eine der beiden Armeen sind, die gegeneinander kämpfen - und für Europa ein Partner. Klar, durch Strafen hätten sich die beiden Armeen nicht aufgelöst. Dennoch hätte man nie so tun dürfen, als seien sie normale, akzeptable Akteure."