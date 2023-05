Paula Murrihy als Dejanira in Händels "Hercules". Foto: Monika Rittershaus / Frankfurter Oper

Großer Jubel fürInszenierung von"Hercules" an der Frankfurter Oper. In derkann Judith von Sternburg gar nicht fassen , wie heutig dieses Drama um Hercules' vor Eifersucht wahnsinnige Dejanira wirkt: "Kosky inszeniert schlank und puristisch und mit einem, denn so spontan manches wirkt, so ausgetüftelt muss es tatsächlich sein. Die Stimmung: gegenwärtig, ironisch.. Mitleid und Neugier gehen miteinander einher, aber die Neugier siegt vorerst meistens. Erst am Ende tut es den anderen dann doch irgendwo leid. Zu schlimm ergeht es Herkules, zu verzweifelt ist Dejanira, die das doch nicht wollte, nicht so, nicht so grässlich. Kosky verzichtet dabei auf Grellheiten und die meisten Barockspäßchen, aber ebenso auf Sanftmut. Den Männern mangelt es etwas an Übersicht, den Frauen nicht.. Drei grandiose Sängerinnen und Darstellerinnen zeigen ein Flirren momentaner Gefühle, rasche Missgunst, vergnügte Boshaftigkeit, der genießerische Blick auf fremdes Leid." Für die FAZ erweist sich Händel mit diesem Stück als "einer der größten Musikdramatiker aller Zeiten", besonders hingerissen ist ihr Kritiker Wolfgang Fuhrmann von der Mezzosopranistinals in den Wahnsinn taumelnde Dejanira: "Diese psychische Instabilität ist zwar typisch für die Barockoper, deren Arienketten immerdarstellten. Sie wirkt jedoch dank der singdarstellerischen Souveränität von Murrihy in jedem Moment glaubhaft."Besprochen werdenAdaption von Michel Houellebecqs Roman "Vernichten" (in der taz -Kritiker Torben Ibs das "Grauen der Hoffnungslosigkeit" durch alle Ritzen kriechen spürte, aber Egbert Tholl in der SZ versichert, man verlasse das Theater lächelnd. Und: "Hartmann ist Künstler, kein gewöhnlicher Theaterregisseur"), die Lange Nacht der Autor:innen am Deutsches Theater Berlin, zum letzten mal unter ihrem Erfinder Tsp ), ein Janacek-Doppel mit "Die Sache Makropulos" und "Aus dem Totenhaus" zur Eröffnung der Maifestspiele in Wiesbaden ( FR ), Lucia Bihlers zornige-Inszenierung "Die Troerinnen" am Schauspiel Köln ( SZ ),Vertonung von Dostojewskis Roman "Der Idiot" an der Staatsoper Wien ( Tsp ), und Cathy Marstond Ballett "The Cellist", das die tragische Geschichte der Cellistin Jacqueline du Pré erzählt, an der Oper Zürich ( NZZ ).