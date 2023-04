Nicht nur Alexei Nawalny und Wladimir Kara-Mursa werden in Gefängnissen gequält. In Georgien wird der ehemalige Staatspräsidentoffenbar Putin zu Gefallen in Haft gehalten, obwohl er todkrank zu sein scheint - möglicher Weise eine Folge von Vergiftungen, sagen die Anwälte. "Putin verachtete Saakaschwili und erklärte in einem Gespräch mit dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy zur Zeit des Krieges 2008, er wolle ihn 'aufhängen'", schreibt Shaun Walker im. Damals haben viele im Westen Saakaschwilisals Panikmache abgetan, aber jetzt fragen sich einige, ob er nicht vielleicht doch Recht hatte. 'Saakaschwili erklärte führenden Politikern in Berlin, Paris und anderswo, dassfür Putins Bestreben sei, das Sowjetimperium durch Drohungen, Zwang und Gewalt wiederherzustellen. Diese Warnungen führten meist zu Gelächter und Augenrollen', sagte Daniel Kunin, ein ehemaliger Berater Saakaschwilis."So richtig kommt Paul Jandl nicht heran an die russische Schriftstellerin, die er für die interviewt . Ihre Antworten zum Kriegsgeschehen sind meistens eher vage oder ausweichend. Zursagt sie, sie habe "in jeder Hinsicht mit dem Aufklärungsniveau der Gesellschaft zu tun, mit dem Zivilisationsniveau. Zur Freiheit muss man. Überhaupt ist das ein gesondertes und recht komplexes Thema. Brauchen wir Freiheit, wie viel davon, wie ist sie zu dosieren, wo sind die Grenzen dieser Freiheit? Und vor allem:braucht sie? Vielleicht ist für die heutige Menschheit derwichtiger, vielleicht braucht sie vor allem gute Lebens- und Wohnbedingungen."Könnennur Weiße? Und können nur Schwarze davon betroffen sein? Wenn Tomiwa Owolade für denauf die "Evidence for Equality National Survey" in Britannien blickt, ist ihm das zu einfach : "Die beiden Gruppen, die der Umfrage zufolge am häufigsten angeben, rassistische Übergriffe erlebt zu haben, sind die Gemeinschaften dersowie die. Mehr als 60 Prozent der Sinti und Roma gaben an, in irgendeiner Form rassistisch angegriffen worden zu sein. Mehr als 55 Prozent der jüdischen Bevölkerung berichten dasselbe. Aber auch innerhalb der Gruppen, die wir oft unbewusst zu Gruppen zusammenfassen, gibt es auffällige Unterschiede. Schwarze Menschen aus der Karibik geben beispielsweise häufiger als schwarze Menschen aus Afrika an, Rassismus erlebt zu haben - fast 50 Prozent bei schwarzen Menschen aus der Karibik und mehr als 30 Prozent bei schwarzen Menschen aus Afrika. ... Bemerkenswerterweise ergab die Umfrage, dass 40 Prozent derangaben, in ihrem Leben in irgendeiner Form rassistisch angegriffen worden zu sein. Das bedeutet, dass weiße Iren mit größerer Wahrscheinlichkeit angeben, in Großbritannien Vorurteile erlebt zu haben als Schwarzafrikaner und alle asiatischen ethnischen Gruppen: Inder, Pakistaner, Bangladescher, Chinesen und andere asiatische Gruppen."