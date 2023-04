Wir machen uns noch gar keinen Begriff davon, wie tiefgreifendunser Verständnis von Sprache und unseren Umgang damit ändern wird, sagt der Literaturwissenschaftlerim-Gespräch: "Was wir im Augenblick erleben, ist absolut neu und durch keine Theorie zu erklären, die wir schon haben. ... Unser lebensweltliches Verständnis von Text wird sich in Zukunft fundamental verändern. Denn schon heute ist eine Situation eingetreten, in der ich mir nicht mehr sicher sein kann,. Wir haben es mitzu tun, wie ich das nenne. Es ist ab diesem Punkt schlicht nicht mehr beweisbar, was natürlicher, menschlicher Text ist und was artifizieller, maschinengenerierter Text. Und wenn der Zweifel an der Herkunft erst mal eingetreten ist, lässt er sich nicht mehr abschaffen. In der Literaturwissenschaft spricht man seit dem französischen Poststrukturalismus vom 'Tod des Autors'. Nun scheint es, als seiworden, diesmal durch die KI." In einem Radioessay für den führt Bajohr seine Gedanken weiter aus.Dazu passend fragt sich Michael Moorstedt in der, ob der Vorrat an.-irgendwann zur Neige gehen wird: Irgendwann ist schließlich auch der letzte Bernhard-Roman ausgelesen, um entsprechende Twitter-Bots zu füttern. "Was passiert nun, wenn die KIs zunächst auf dielosgelassen werden? Würde die vermeintlichein faulen Zauber umschlagen? Denn wie so oft gilt auch hier: Die Qualität des Outputs ist bedingt durch die des Inputs. Und dann? Könnte man künftige KIs auch mit Inhalten trainieren, die selbst wiederum von KIs erstellt wurden? Oder schafft man damit eineund fragwürdigen Stils?"Roman Bucheli hält in dernichts davon, Wörter wie dasnachträglich aus Jahrzehnten alten Roman zu streichen. Denn nicht immer sei dessen Gebrauch rassistisch - anderenfalls wäre es eh eine Sache für den Staatsanwalt. Aber "es stellt einendar, wenn Texte postum korrigiert werden, weil sich Redeweisen in fünfzig und mehr Jahren verändert haben. Es äußert sich darin eindessen, was Literatur leisten kann. Texte sind Erkenntnisinstrumente, sie sind wie Fernrohre oder Mikroskope. Sie holen Entlegenes heran und bringen Unsichtbares zur Kenntlichkeit. Werden sie nachträglich umgeschrieben, wird nicht bloß ein inkriminiertes Wort eliminiert. Es wird auch das Gedächtnis an jene Denkweisen ausgelöscht, für die das Wort gerade Zeugnis ablegen könnte und müsste. Denn das ist ein Teil des, dass sie, sei es willentlich, sei es unwissentlich, davon ein Bild vermittelt, wie einmal gesprochen, gedacht oder gehandelt worden ist."Außerdem: In derwidmet sich der Literaturwissenschaftler Andrii Portnov derin der osteuropäischen Literatur: Immer wieder zeigt sich ihm dabei, "dass die russische Literatur eine Reiheüber die Ukraine enthält und reproduziert, deren Kern die Verweigerung der vollen kulturellen und politischen Handlungskompetenz der Ukraine ist". spricht mit den Nominierten für den. Für die spricht Arkadiusz Łuba mit, die sich für ihr Buch "Bowie in Warschau" vonBesuch in der polnischen Hauptstadt 1973 inspirieren ließ und dabei von der Idee geleitet war, "in die gefälschte,-Jahre einzutauchen". Im-Gespräch kurz vor der, wo Österreich Gastland sein wird, denkt die Literaturjournalistin Katja Gasser darüber nach, was Deutsche anfasziniert,und wünscht sich, dass der Bernhardismus - literarisch gedrechselter Hass aufs eigene Land - künftig etwas nachlässt. Krimi-Experte Joachim Feldmann durchleuchtet für denaktuelledahingehend, wie sie ihrein Szene setzen. In dergratuliert Niklas Bender dem Schriftsteller zum 70. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Die Affäre Moro" ( Freitag , unsere Kritik ),"Unser Deutschlandmärchen" ( Standard ), Bücher vonundüber den Krieg in der FAS ),"Der perfekte Schuss" ( NZZ ),"Winterpoem 20/21" ( NZZ ),autobiografisches Erinnerungsbuch "Das wunderbare Leben" ( Standard ), die vonundherausgegebene Anthologie "Aus dem Nebel des Krieges" über die Gegenwart der Tsp ),Kinderbuch "Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück" (online nachgereicht von der FAZ ),"Irgendwo. Aber am Meer" ( FR ),"Das Schloss der Schriftsteller. Nürnberg '45. Treffen am Abgrund" ( Standard ) und neue Hörspiele, darunterbeiveröffentlichtes Krimi-Hörspiel "Wenn der Mordmann kommt" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Ralph Dutli über' "Ballade":"Ich gehe immer krümmer und gebückt,Ich hör kaum mehr, mein Leben schwindet,Die Haare fallen aus, was mich bedrückt ..."