In der bringt Lea Fiehler eine erstaunliche Meldung. Die brandenburgische Initiative "", die rassistische Gewalt im Land beobachtet, veröffentlicht eine Statistik, nach der die Zahlenseien und kritisiert die Polizei, die vonZahlen berichtete - ungewöhnlich für eine Organisation, die an möglichst dramatischen Zahlen interessiert sein dürfte. Hintergrund ist ein Streit darüber, welche Taten als "" einzustufen sind. Die Polizei bezieht sich nämlich auf das "PMK-Erfassungssystem" (Politisch motivierte Kriminalität), wo neuerdings auch "" neben "Fremdenfeindlichkeit" als Unterkategorie im Themenfeld "Hasskriminalität" eingeführt wurde. Das stört Anne Brügmann von "Opferperspektive": Taten, welche "dieser Logik zufolge nur deshalb fremdenfeindlich seien, weil Täter und Opfer unterschiedliche Nationalitäten haben, würden als rassistische Straftaten gewertet. 'Das hat die Statistik der Polizei nach oben getrieben', sagt Brügmann. … Von einemzu sprechen, so Brügmann, das verkenne das Grundprinzip von Rassismus, der stets aufberuht."Im Interview mitspricht die deutsch-iranische Schriftstellerinüber die Aufstände im, den sie vor 36 Jahren verlassen musste, und ihren neuen Roman "So leicht kommst du nicht ins Paradies" , der den Hintergrund für dieaber auch für Anschläge wie den aufthematisiert: "Es ist mir wichtig, dass die Deutschen die kulturellen Hintergründe verstehen, warum bestimmte Menschen, ohne sein Buch gelesen zu haben, denken, dass sie verpflichtet sind, ihn zu vernichten. Wenn man versteht, findet man einen Weg. Aber wenn einem die Kultur und diese Taten fremd sind, kann man auch keine Lösung finden. Ich finde, viele Wege zurin Deutschland sind nicht richtig. Viele Mädchen werden in den muslimischen Familien. Das Kindeswohl, über das man so viel spricht, gilt nicht für diese Mädchen, weil Religion als Privatsache angesehen wird. Wenn diese Religion aber so fundamentalistisch ausgeübt wird, dass Kinder darunter leiden, muss ihnen geholfen werden, und es ist, zu sagen, das sei Sache der Familie.Wenig bekannt ist die Geschichte von, die sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland in den Fünfzigern und Sechzigern boomten und in denen sich die Moralvorstellungen der Zeit grauenhaft ausprägten. Überlebende können nicht berichten, weil sie sich schlicht nicht erinnern können, schreibt der Historiker, der zum Thema forscht, in der. Meist richteten sich die Institutionen gegen alleinstehende Mütter: "Diese Frauen waren gezwungen zu arbeiten, hatten aberaus Großeltern oder Freunden, das ihnen bei der Kinderbetreuung geholfen hätte. Meist waren sie schlecht oder überhaupt nicht ausgebildet, waren häufig chronisch krank, und zumindest in Westdeutschland wurde ein Teil von ihnen in den Akten der Behörden als Prostituierte geführt. Das Säuglingsheim galt den Ämtern damals noch als Lösung dieser Probleme, weil Kinder dort alles erhielten, was man als wichtig ansah: ausreichend Nahrung, saubere Windeln und eine von Hygieneprinzipien geprägte Pflege durch rigides Personal, das manhielt."Denkönnten wir ausgleichen, wennweniger Teilzeit undarbeiten würden. Viele wollen auch, meint der Zukunftsforscherin der, man muss sie nur lassen, und vor allem ersteren brauchen Unterstützung. Und nicht nur vom Staat, meint Dettling Richtung Arbeitgeber. "Von den 58.500 Kitas in Deutschland sind nur etwas mehr als. Mehr Kitas in den Unternehmen hätten einen doppelten Effekt: zufriedene Beschäftigte und mehr Babys. Mehr Geschlechter- und Generationengerechtigkeit sind die Bedingungen für eine moderne Arbeitsgesellschaft. Hohe Teilzeitquoten von Frauen und Müttern und geringe Erwerbsquoten von Älteren sind Relikte einer Arbeitsgesellschaft, die demografischgelebt hat. Tragen wir diese alte Arbeitsgesellschaft endlich zu Grabe."