Szene aus Lars Kraumes "Der vermessene Mensch"





Sergei Loznitsas "Luftkrieg"

Keine Bösen: Außenseiter in "Broker" von Hirokazu Koreeda

Im Bundestag hatseinen bereits auf der Berlinale gezeigten Film "Der vermessene Mensch" vorgeführt - der Film kommt nächste Woche auch regulär in die Kinos und soll die erste deutsche Produktion sein, die sich mit dembefasst. Bei der Vorführung gab es allerdings auch Unmut, berichtet Tobias Schulze in der: Die Hauptfigur ist nämlich ein weißer Ethnologe, der sehr mit sich hadert. Dafür habe er sich bewusst entschieden, sagte der Regisseur. "Natürlich sollten Spielfilme über die Opfer folgen. Hätte er aber einen solchen Film gedreht, wäre dasgewesen: Die Opfergeschichten müssten namibische Filmschaffende erzählen. Er wollte sie ihnen nicht wegnehmen. Trotzdem erhält der Regisseur am Dienstag aus dem Publikumfür die Entscheidung, sowohl von Schwarzen deutschen Filmschaffenden als auch von einer weißen Filmwissenschaftlerin. Die Vorwürfe: Er reproduziere im Film Rassismus, erzeuge Empathie für einen Täter, erzähle eine. Und: Die strukturelle Benachteiligung von Schwarzen im deutschen Filmwesen habe er fortgesetzt, indem er - abgesehen von namibischen Beteiligten -auf entscheidende Stellen seines Teams gesetzt habe."Sergei Loznitsa montiert in seinem Essayfilm "Luftkrieg - Die Naturgeschichte der Zerstörung" historische Filmaufnahmen des. Dabei interessiert sich der Regisseur eher für seine allgemeinen Aussagen über den Krieg, als für das tatsächlich versammelte Filmmaterial, bemängelt -Kritikerin Stefanie Diekmann: "Dass sein Film ... eine bessere Einsicht in den Horror der Luftkriege oder ein neues Verhältnis zur Perspektive der Opfer herstellen würde, trifft nur bedingt zu. Vielmehr vermittelt das Material, das für die Kompilation von 'Luftkrieg' ausgewählt wurde, den Eindruck, dass sich die kinematografische Aufmerksamkeit, die im Umfeld der Bombardements mobilisiert wurde, primär auf, Infrastrukturen, Fahrzeugen, Haushalten gerichtet hat und sehr viel weniger auf die Körper, die, tot oder lebendig, nach den Angriffen aufgelesen (ausgegraben) und zur Identifikation in Reihen ausgelegt wurden." Für die bespricht Daniel Kothenschulte den Film.Mit "Broker" erzählterneut von einer Gruppe Außenseiter, die sich als Gemeinschaft zusammentut, schreibt Olga Baruk im. Auch wenn es um Turbulenzen rund um einegeht, schadet dies dem warmherzigen Tonfall des Films nicht: "Dass dem Regisseur dennoch eingelingt, liegt wieder einmal daran, dass es in seinen Filmen zwar das Böse, abergibt. Höchstens Einsame." Dem stimmt auch Martina Knoben in der SZ zu: "Es ist, als ob 'Broker' fast nur aus solchen Momenten besteht (zusammengehalten von einem etwas konstruiert wirkenden Plot): Augenblicken, in denen sich Zuneigung, Zärtlichkeit, die Verwundungen oder Sehnsüchte der Figuren diskret offenbaren. Auf dem klapprigem Van, der von Anfang an für das Ziel der Reise steht, ist groß der Name einer Wäscherei zu lesen: 'Okay'." Thomas Abeltshauser spricht für diemit dem Regisseur. Auf bespricht Sabine Horst den Film.Weitere Artikel: Dieunterhält sich ausführlich mitüber dessen Rolle als ein in einer Wohnung festsitzender Kunstdieb in "Inside" --Kritiker Bert Rebhandl sieht darin für Dafoe "so etwas wie die Rolle seines Lebens". Andreas Scheiner wirft für dieeinen Blick auf die Schauspielkarriere von, der im 90s-Klamauk begann und nun für "The Whale" als bester Schauspieler mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Daniel Kothenschulte spricht in dermit Ben Becker, der in"Der Maler"darstellt. "Uns, den deutschen Filmern, fehlt oft die Radikalität. Wir sind", sagt der für "Im Westen nichts Neues" mit vier Oscars ausgezeichnete Regisseurim epischen, kurz nach den Oscars in Hollywood geführten-Gespräch mit Moritz von Uslar, in dem er auch die deutsche Filmförderung beklagt: "Es wird sich in der Förderung viel zu oft. Der Markt aber weiß gar nicht, was er will - er ist schlicht kein Kriterium, keine Kategorie." In dergratuliert Andreas Kilbzum 70. Geburtstag.Besprochen werden"Das Blau des Kaftans" ( taz ), auf Arte gezeigte Serie "Und draußen die Nacht" ( FAZ , mehr dazu bereits hier ), die Serie "The Consultant" mit NZZ ), die DVD-Ausgabe von"Das Irrlicht" ( taz , unsere Kritik hier ), die-Serie "Fleishman Is in Trouble" mitund Freitag ), die Science-Fiction-RomCom-Serie "Tender Hearts" ( Tsp ) und die dritte Staffel der isländisch-deutschen Krimi-Serie "Trapped" ( Tsp ). Außerdem erklärt die SZ, welche Filme sich diese Woche lohnen und welche nicht.