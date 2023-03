"Im Haus der Kulturen der Welt gibt es keinen Raum für Hassreden oder Gewalt jeglicher Art. Es gibt keinen Raum für Altersdiskriminierung, Antisemitismus, Geschlechterdiskriminierung, Homophobie, Islamophobie, Rassismus, Sexismus, Transphobie, Xenophobie und dergleichen" - ganz im "Stil eines" verkündete, neuer Leiter des Hauses der Kulturen der Welt, das neue Programm im vollbesetzten Auditorium, berichtet Rüdiger Schaper im. Er ist wenig beeindruckt, denn: "All das galt hier schon immer. Bonaventures Vorgängerhat das Haus untadelig geführt. Geht es internationaler als international, vernetzter als vernetzt,? (…) Bonaventure kann das HKW nicht vollständig neu erfinden. Die großen Themen sind angelegt. Was sich ändert, ist der Stil: lauter, bunter,. Und immer auf der richtigen Seite." Ebenfalls im fehlt Katrin Sohns ein ", eine selbstkritische Reflexion darüber, wann kulturelle Praktiken wichtige Impulse zu den Themen unserer Zeit setzen können, wo sie aber auch an ihre Grenzen stoßen. Was vielleicht auch fehlt, ist ein Schuss Selbstironie: Werdenoder Live Drumming wirklich die Probleme unserer Welt lösen?"Hanno Hauenstein ist in derzwar voller Vorfreude , aber auch tief betroffen, dass sich Ndikung schon vor seinem Amtsantritt kritischen Fragen zu seinerstellen musste: "Ob die Unfähigkeit, den ursprünglich aus Kamerun stammenden Kurator in einer öffentlichen Leitungsfunktion in Deutschland zu akzeptieren, mitzusammenhängt?""Dasist unverhandelbar. Gleichzeitig erkenne ich dasund ihr Streben nach einem eigenen Staat an", sagt Ndikung im-Gespräch mit Jörg Häntzschel, beteuernd, er würde heute Israel nicht mehr als "Apartheidsregime" bezeichnen. Im Gespräch erklärt er auch, wie er sich die Auseinandersetzung mit demvorstellt: "Für eine Kolonie braucht es nicht nur Kolonisierte, sondern auch Kolonisatoren. Die Kolonialgeschichte betrifft also nicht nur mich, sondern auch Sie und uns alle. 'Postkolonial' bedeutet auch nicht 'nach dem Kolonialismus', es beschreibt eine Kontinuität. Diewirkt in unseren Gesellschaften weiter. Wir wollen uns das an vielen Beispielen ansehen, vom russischen und amerikanischen Imperialismus bis hin zu der Frage, warum die Währung einiger frankophoner Länder Afrikas, der CFA, noch immer an den französischen Franc gekoppelt ist, obwohl der Franc nicht mehr existiert."Paul Jandl greift in derdie Geschehnisse um die(unser Resümee ) auf, deren Chefsund der bis in letzte Jahr regierendedem Rechtsextremismus nahestanden. Das störte die feine Münchner Gesellschaft und all die von der Stiftung Alimentierten aber offenbar nicht. Die Stiftung hat deren Nachfolger, der die Geschichte aufarbeiten wollte, bekanntlich fristlos entlassen. Lepper darf sich dazu nicht äußern, weil er mit der 600 Millionen Euro schweren Stiftung eine gütliche Einigung getroffen haben soll. Ein Interessantes Detail liefert Jandl über die Geschichte der Stiftung nach: "Die Biografie von, der alleinstehend und kinderlos starb, ist im Grunde unerforscht. Nachlässe stehen nicht zur Verfügung, aber aus den Lebensdaten ließe sich auf ideologische Kontinuitäten in der Stiftung schließen. Ernst von Siemens selbst hat Armin Mohler über Vermittlung des ehemaligennach München geholt. Hinter den schöngeistigen Zwecken des Instituts gedieh ein politisches-publizistisches Œuvre, das zu diesen im krassen Gegensatz stand."

Europa

Einem internationalen Medienverbund, darunter die SZ, liegt ein Strategiepapier vor, aus dem hervorgeht, "wie man in drei Etappen bis 2030 prorussische Strömungen in Moldau fördern und gleichzeitig eine Westorientierung des Landes Richtung Nato und Europäische Union verhindern könne", berichtet die SZ: "Moskaus Plan für Moldau zielt anders als im Fall Belarus weniger darauf, das Land in einen russisch dominierten Unionsstaat zu integrieren. Es geht vielmehr darum, auf mittlere Sicht einen Vasallen zu schaffen, der sich dem Willen Moskaus unterordnet. (...) Ein ranghoher westlicher Geheimdienstmitarbeiter, der beide Strategiepapiere gelesen hat, sagt: Moskaus Ziel in Moldau sei daher, 'den prorussischen Einfluss im Land zu steigern'. Russland sehe es 'eher als prorussisch orientierten Puffer' denn als Teil eines neuen russischen Großreichs. (…) Der Krieg in der Ukraine könnte jetzt dazu führen, dass Moskau weniger Zeit bleibt, um seine Ziele mit Moldau zu erreichen. In der EU und den USA besteht die Sorge, dass Moskau schneller Fakten schaffen will und durch einen Umsturz in Moldau die Ukraine dann auch von Westen her unter Druck setzen könnte."



"Putin wird sich und sein Regime mit diesem Krieg so oder so in eine Niederlage steuern, selbst wenn er noch irgendeinen Pyrrhus-Sieg erränge", sagt der Historiker Gerd Koenen im FR-Gespräch mit Claus-Jürgen Göpfert: "Autokratische Regime verfallen mit den Autokraten." Koenen kritisiert außerdem den zu "späten und zaghaften Beistand" Deutschlands und fordert, dass bei Verhandlungen mit Russland nach dem Krieg auch die Zukunft der Exklave Kaliningrad und des russisch besetzten Transnistrien diskutiert werden müsse: "Die absurde Militärkolonie 'Transnistrien' gehört natürlich zu Moldawien. Und die Bewohner des mit dem Namen des Stalinisten Kalinin verunzierten Königsberg träumten in den 90er Jahren schon einmal davon, eine Freihandelszone namens Jantar, Bernsteinstadt, zu werden, statt als eine bloße Militär- und Flottenbasis zu dienen. Etwas Ähnliches könnte man sich für Sewastopol auf der Krim ebenfalls vorstellen. Alle produktiven Auswege liegen ja offen auf der Hand."



Wenn Olaf Scholz wirklich etwas an Israel liege, werde er am Donnerstag beim Treffen mit Benjamin Netanjahu sagen: "Wir stehen hinter Israels Bedürfnis, eine starke Demokratie im Nahen Osten zu sein. Dazu gehört aber, dass Israel nicht in Richtung eines Orban-Ungarns abgleitet, dass es die Todesstrafe nicht wieder anwendet, und dass es den Palästinensern nicht auf alle Ewigkeit ihre demokratischen Bürgerrechte verweigert", meint der linke israelische Politiker Avraham Burg im FR-Gespräch mit Maria Sterkl, in dem er auch fordert, dass die Frage "ob sich Israel in der Liga der westlichen Demokratien befindet, neu gestellt werden muss."



Frankreich will die "Freiheit auf Abtreibung" in der französischen Verfassung und auch in der EU-Grundrechtecharta verankern, berichtet Michaela Wiegel in der FAZ, die dem bei diesem Thema vorantreibenden Emmanuel Macron zumindest in Frankreich gute Chancen einräumt: "Im Juli 2022 stimmte das EU-Parlament mit einer Mehrheit von 324 Stimmen bei 155 Gegenstimmen und 38 Enthaltungen einem Vorschlag zur Änderung von Artikel 7 der Grundrechtecharta zu. Er soll um den Beisatz ergänzt werden: 'Jeder hat das Recht auf sichere und legale Abtreibung.' Damit hat sich das EU-Parlament im Sinne Macrons positioniert. Frankreich unterstützt die Einberufung eines Konvents zur Überarbeitung der EU-Verträge. Dabei weiß auch Macron genau, dass Polen, Ungarn, Malta, aber auch Italien den Vorstoß vermutlich blockieren werden. Er ist bestrebt, sein politisches Profil in Europa zu schärfen."