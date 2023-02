Auf der Berliner "Friedens"-Demo vonundkamen am Samstag zwischen 10.000 (so die Polizei) und 50.000 (so die Veranstalter) Demonstranten zusammen. Immer wieder wurde gerufen "Baerbock weg!", berichtet in derFriederike Haupt. "Die Ministerin gilt vielen der Demonstranten als. Auch Schwarzer stellt es so dar, als verweigerte die deutsche Regierung Putin die Gelegenheit zur Aussprache. ... Wagenknecht räumt ein, die Ukraine dürfe kein 'russisches Protektorat' werden. Beide Seiten müssten Kompromissbereitschaft zeigen, auch Putin. Nur zeigt der eben bisher keine, er lässt. Dieser Umstand wird von Schwarzer und Wagenknecht mehrfach in Wendungen formuliert, die den. Sie reden vom 'Sterben in der Ukraine' oder von Ukrainern, die 'jeden Tag zu Hunderten sterben', so als fielen sieund nicht Raketen. Schwarzer lässt sich gar dazu hinreißen, die Belastbarkeit ihres Urteils zum Krieg aus ihrer Erfahrung als Feministin herzuleiten: 'Der Weg von derzur Gewalt an der Front ist nicht weit.' Krieg sei schlicht der Gipfel der Gewalt. Was es Frauen bringen sollte,Kompromisse zu suchen, statt sich zu wehren, sagt sie nicht.""Über diebeim Aufstand für Frieden wird gestritten", muss Alexander King in derdes Aufruf-Unterzeichners Holger Friedrich konstatieren , dabei ist er sich ganz sicher. "Fest steht: Es waren sehr, sehr viele. Jeder, der vor Ort war, und jeder, der gestern in Mitte oder Tiergarten unterwegs war, hat es erlebt: Der Zustrom zur Kundgebung am Brandenburger Tor." Nur eine bestimmte Fraktion ist nicht gekommen: "Die angebliche massenhafte Mobilisierungzur Kundgebung, in manchen Medien in der offensichtlichen Absicht herbeigeschrieben, Menschen von der Teilnahme abzuhalten, hat sicherwiesen."Da sahen die-Reporter vor Ort etwas anderes, während sie hörten, wie sich Wagenknecht beschwerte, man versuche sie in die rechte Ecke zu rücken: "Selbstverständlich hätten'auf unserer Friedenskundgebung nichts zu suchen'. Das verstehe sich doch von selbst. Nun ja, während Wagenknecht spricht, stehen im Publikum einige, die das offenkundig anders sehen. Der verurteilte Holocaust-Leugnerist dabei, diemit mehreren Landtagsabgeordneten. Gekommen ist auch Reichsbürger und Ex-NPD-Mann. Neben einem 'Wagenknecht, die beste Kanzlerin'-Schild raucht-Chefredakteurgrinsend eine Zigarette. Es ist eine merkwürdige Mischung, die sich an diesem Spätwintertag in Berlin versammelt hat."Der Soziologe Grigori oderhatte schon kurz vor Beginn des Krieges annonciert , dass Putin die Ukraine überfallen werde ("Putin is about to start the most senseless war in history"). Krieg, sagt er jetzt im Gespräch mit Margarita Liutova im russischen Exilmedium, ist für Putin ohnehin ein permanenter Zustand, und damit meint er den Krieg gegen den "". Und dieser Krieg ". Er hat keine Ziele, die erreicht werden können und zu seinem Ende führen". Auch räumlich gibt es kein Ende. Putins "Weltbild kennt keine Grenzen. Diese Formel ist praktisch zu einer offiziellen Linie geworden:. Dies ist die Standarddefinition eines Imperiums, denn ein Imperium kennt keine Grenzen."In derdenkt die Politikwissenschaftlerindarüber nach, wie man Putin zubewegen könnte. Ihm Teile des ukrainischen Staatsgebietes anzubieten, kommt für sie nicht in Frage, vielmehr müsse man diefür ihn hochtreiben. Wie das gehen soll? "Da ist zum einen ein Ausbau von Olaf Scholz' zielstrebigen Bemühungen, in der Weltöffentlichkeit Partner für eine Deeskalation und womöglich für eine Verurteilung der russischen Aggression zu gewinnen. Das ist nicht einfach und braucht Zeit, berührt aber die Interessen Russlands, das, vor allem in Afrika, seinen Einfluss wahren und ausbauen möchte, wie die Reisen Lawrows zeigen. Hier ist weitere Phantasie möglich und erforderlich. Bidens Eingehen auf den afrikanischen Wunsch,zu werden, gehört dazu. Die Russen weichen hier aus und verlieren dadurch an Glaubwürdigkeit. Auch wenn eine konkrete Reform des UN-Sicherheitsrats aufgrund der erforderlichen Zustimmung Russlands aktuell unwahrscheinlich erscheint, würde die öffentliche Unterstützung afrikanischer Beteiligung einan unsere afrikanischen Partner senden."Den Schweizerzitieren wir nicht gerade häufig. Aber Chefredakteur Gieri Cavelty hat eine interessante Frage . Warum liefertkeine Waffen an die Ukraine, wohl aber an? "Die Frage, die sich darum jetzt stellt: Liegt es tatsächlich an der Neutralität und, wenn der Bundesrat der Ukraineverweigert? Oder steht da vielleicht doch eher die gleichermassen naive wie zynische Hoffnung im Vordergrund, die Schweiz könnte mit Russland lieber früher als später wieder dick ins Geschäft kommen?" Interessant auch dieser Bericht aus der. Die österreichischemacht in Russland 2,2 Millarden Euro Profit, viermal so viel wie im Jahr zuvor.Weiteres: "Die Ukraine ist verloren", hattenoch vor einem Jahr in einem-Interview gesagt. Auch jetzt noch sieht er die Ukraine in einem neuen-Interview mit Nils Markwardt im Nachteil angesichts derRusslands und der bloßen Tatsache, dass der Krieg nun mal auf ukrainischem Territorium stattfindet und die ukrainische Bevölkerung terrorisiert. Auf einenmag er leider auch nicht setzen. Wie soll der "" mit einem Mörder aussehen, der einem das Messer an die Kehle hält, fragt Richard Herzinger in seinem Blog in einer wütenden Antwort auf: "In Wahrheit verhält es sich genau anders herum als Habermas suggeriert: Nur ein Sieg der Ukraine kann den."Seltsam still istnach der Erdbebenkatastrophe, schreibt Raphael Geiger in der: "Bald sind Wahlen, auch wenn der Termin am 14. Mai seit den Erdbeben nicht mehr ganz sicher ist. In einem Monat beginnt auch der Ramadan. Erdogan plant große Veranstaltungen zum Fastenbrechen im Erdbebengebiet. Doch steht er auf einmal nicht mehr im, wie früher, als sich das Land um ihn drehte. An manchen Tagen hört man nichts von ihm."Während hierzulande über die Rettungsaktionen deutscher Seeleute für Flüchtlinge diskutiert wird, schiebt diein großem Maßstab, ohne dass sich jemand dafür interessieren würde. "Der Generaldirektor für die Bekämpfung irregulärer Migration und Abschiebungsangelegenheiten, Ramazan Seçilmen, erklärte im Dezember 2022, dass in jenem Jahrnach Afghanistan abgeschoben worden seien", berichtet in derValeria Hänsel, selbst Mitarbeiterin der NGO medico international. "Die Taliban sind nicht nur online in der Türkei präsent. Anwält:innen berichten, dass'"afghanische Diplomaten'in der Türkei besuchen. Von denen gibt es offiziell 25 im Land, zusätzlich existieren diverse informelle Haftorte und geschlossene Lager. Die politische Stimmung in der Türkei ist im Vorwahlkampf. Die großen Parteien - sowohl von der Regierung als auch der Opposition - überbieten sich mit Versprechungen, die Abschiebezahlen zu erhöhen."