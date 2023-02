Die Münchner Sicherheitskonferenz und der Jahrestag von Russlandsüberschneiden sich fast. Die Zeitungen sind voll mit Artikeln zum Thema. Wahr ist, schreibt Tanja Tricarico in der, "dass die vergangenen Monate geprägt waren von der, dass Dialog, Diplomatie, wirtschaftliche Beziehungen oder Sanktionen weder einen Krieg verhindern noch beenden. Um die Ukraine auch nur annähernd in eine Verteidigungsposition gegenüber Russland zu bringen, musste ihrwerden und wird dies auch noch in naher Zukunft von den westlichen Verbündeten."wird zu Putins wichtigster Waffe, notiert Stefan Kornelius in der, der über die Rufe nach Verhandlungen nur den Kopf schütteln kann: "ist die Figur, die über den Anfang entschieden hat und die das Ende bestimmen wird.ist vielen aus dem Blick geraten. Sie gestehen Putin eine Rationalität zu, die eher dem eigenen Bedürfnis nach einem schnellen Kriegsende entspricht und die sich mit wachsender Kriegsdauer in der Relativierung und Verharmlosung ausdrückt."Ist dergeworden? Für die denkt die aus Cherson berichtende Anastasia Magasowa darüber nach: "Heute wundert es niemanden mehr, wenn Lehrer*innen ihre Schüler*innenunterrichten. Wenn Eltern das Essen für ihre Kinder in Mikrowellen an Tankstellen erhitzen, weil es nur dort Strom von Generatoren gibt. Studierende schreiben ihre Arbeiten in Einkaufszentren, weil sie da Zugang zum Internet haben. Ärzt*innen operieren und entbinden Babys in Kellern,. Männer sehen ihre Kinder und Ehefrauen das ganze Jahr über nur auf den kleinen Bildschirmen ihrer Telefone."Anastasia Tikhomirova schreibt in derzwar über die eher aktivistische und Betonlinke und ihr. Aber lässt sich ihre Kritik an ihr nichtfortschreiben? "Getrieben von einem regressiven Antiamerikanismus und derals Nachfolger der Sowjetunion, findet in Teilen der Linken eine Überidentifikation mit dem 'Anti-Westen' statt... Aus einer solchen Perspektive ist die Ukraine noch immer eine Pufferzone für russische und westliche Interessen, sind ihre Bürger:innen US-Marionetten und nicht autonome Subjekte. Ähnlich duckten sich Linke auch bei der Unterdrückung der Revolution inweg, den blutig niedergeschlagenen Protesten in, beim russischen Krieg gegenoder bei den beiden, die etwa 200.000 zivile Opfer forderten… Die syrische linke Autorin Leila Al-Shami benannte dieses Verhalten in einem Text 2018 als ''."Dierekonstruiert unter anderem im Aufmacher von Daniel Brössler und Nicolas Richter die- lässt sie sich wirklich als "Naivität" bezeichnen, oder handelt es sich nicht eher um kriminellen Hochmut? - derunmittelbar vor dem Krieg.glaubt noch Tage vor dem Kriegsbeginn an. Auch derhat übrigens versagt: "Während sich in den USA und bei der Nato Warnungen vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff verdichten, ist das Kanzleramt am Abend des 23. Februar 2022 diesbezüglich. So gehen an diesem Abend in der Regierungszentrale keine Berichte des Auswärtigen Amts, des Verteidigungsministeriums oder des BND über den nahenden Kriegsbeginn ein. Scholz beruftein." Derberichtet unterdessen, dass der jüngst festgenommeneim BND den Auftrag hatte, ukrainische Flugabwehrstellungen an Moskau zu verraten.Außerdem in der: Inna Hartwich schildert , wie Putins Repressionsapparat jede Regung des Protests in Russland erstickt hat. Der einstige Greenpeace- und Foodwatch-Chef unterstützt im Gespräch mitler Jan Feddersen den Schwarzer-Wagenknecht-Aufruf.Putinsist die Ursache seines Krieges, der bereits Zehntausende Todesopfer gefordert hat, viele davon russische Soldaten, schreibt die Historikerinin der. Sie hat gerade ein Buch über dienach dem Mauerfall geschrieben, in dem sie einige vonkorrigiert. Und sie erinnert an eine sehr einfache, und in Deutschland auch gern vergessene Tatsache. Die Ukraine hatihre Unabhängigkeit in einer demokratischen Abstimmung beschlossen: "Bei einer Wahlbeteiligung von 84 Prozent - etwa 32 Millionen Wähler - entschieden sichfür die Unabhängigkeit, wobei ineine Mehrheit zustande kam. Internationale Beobachter bescheinigten der Abstimmung im Dezember 1991, dass sie 'frei und fair' war. Die Anerkennung und die Staatlichkeit folgten zügig. Für Putin stellte diese Trennung von Moskau jedoch einen unverzeihlichen Verzicht dar, der zudem neue Risiken an Russlands Grenzen mit sich brachte."Auchsorgt weiter für Streit.und halten in derHabermas' Plädoyer für Verhandlungen für widersprüchlich, weil er gleichzeitig ein Einknicken der Ukraine und westliche sicherheitsgarantien für ein dann reduziertes Land fordert - aber die wären nur immöglich, wogegen Putin gerade Krieg führt. Die beiden setzen ihre Hoffnung dagegen auf einen: "Der deutsche und europäische Widerstand war in den 1940er Jahren von Hitler ebenso marginalisiert, wie Kritiker Putins es heute sind. Er konnte ungeachtet seiner hoffnungslosen Lage jedoch Pläne schmieden für, den die meisten Zeitgenossen für völlig 'undenkbar' hielten. Gleichwohl wurden diese Pläne zu einem beträchtlichen Teil in einem freien Europa unter Einschluss der Westdeutschen verwirklicht." In derbeklagt Kurt Kister ein Freund-Feind-Schema in der Habermas-Debatte, das dem Denkstück des Philosophen nicht gerecht werde.