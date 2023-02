Heute startet die berichtet Pascal Beucker in dersind geplant, nur eine solidarisiert sich mit der Ukraine, drei warten mit fast gleichlautenden Aufrufen () auf, eine des linken "Aktionsbündnisses gegen die Nato-Sicherheitskonferenz", das immerhin noch Putins Angriffskrieg verurteilt, eine von. Und eine "dritte Demo, die von einem Bündnis aus der Corona-Leugner:innen- und derorganisiert wird, die für sich inzwischen den Ukrainekrieg zum neuen Aktionsfeld auserkoren haben. Hauptredner dort sind der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und heutige Kleinstparteigründer Jürgen Todenhöfer sowie der Ex-Linken-Parlamentarier und Musikmillionär Diether Dehm, der wohl seinen Song '' zum Besten geben will."Wladimir Putin war früher Gast bei der. 2007 hielt er dort eine berüchtigte Rede, die die westlichen Politiker schockierte, bevor sie wieder zur Tagesordnung übergingen undmit ihm intensivierten. Heute schreibt der neue Chef der Siko,, in der: "Dieses Jahr haben Wladimir Putin und Sergej Lawrow keine Einladung erhalten. Sie haben alle Verhandlungsangebote abgelehnt. Das Ziel ihrer Regierung bleibt dieals eigenständiger Staat. München darf nicht Plattform sein für Propaganda, wo unsägliche Reden vorgelesen werden, deren wirklichkeitsfremde Inhalte bereits sattsam bekannt sind." Heusgen fordert ein über die UN einzurichtendes, "das über Putin und Lawrow richten kann".Mit Abscheu liest Richard Herzinger imden, der ein Einknicken der Ukraine für einen deutschen Frieden fordert - und fühlt sich ungut an dieerinnert: "Die Argumente der damaligen Interventionsgegner waren mit denen der heutigen Widersacher einer militärischen Unterstützung der Ukraine weitgehend identisch. Bestand ihre Hauptsorge doch darin, eine 'einseitige' Parteinahme des Westens könnte zu einer 'Eskalation' des Konflikts führen. Die Furcht davor, dass etwas so Archaisches wie der Krieg auch in die eigene Oase zivilisierter Friedfertigkeit eindringen könnte, standgegenüber den Opfern einer völkermörderischen Aggression."ImInterview verteidigen Schwarzer und Wagenknecht ihr Interview nochmal und ladenein: "Auf unserer Kundgebung ist jeder willkommen, derund für Verhandlungen demonstrieren möchte", so Wagenknecht. "Rechtsextreme Flaggen oder Symbole dagegen haben auf ihr nichts zu suchen und werden nicht geduldet. Mehr ist dazu nicht zu sagen."Imverteidigt David Ensikat, der 1987 Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee leistete, wie er eingangs klarstellt, das Manifest von Schwarzer und Wagenknecht: "Keine Frage, dass die Sympathien auf der Seite der Ukraine stehen. Sie sagen, sie wollen weiterkämpfen. Wir wissen, dass diesind. Wir liefern ihnen Waffen, und wir wissen, dass es nicht genug sein werden, um das Kriegsziel zu erreichen. Was soll man denn tun, wenn nicht verhandeln? (…) Weil die Gefahr besteht, dass der Krieg sich über die Ukraine hinaus ausweitet, kann nicht die Ukraine."Es wird auch weiter überdiskutiert."Für eine politische Analyse, die auch Sicherheitsgarantien des Westens für einein denbehandeln müsste, ist das, was Habermas an Analysen und Argumenten bietet, … zu wenig", meint Mladen Gladic, der heute in dernochmal auf einige Probleme im Habermas-Text aufmerksam macht: "Ganz offensichtlich ist der Krieg einefür Habermas' noch immer amausgerichtetes Denken. Eine Aussage, wie die der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, wonach wir 'mit unseren Waffen Leben retten', muss Habermas in zweifachem Sinne als monströs erscheinen.auch, weil dort, wo Waffen sprechen, die kommunikative Vernunft schweigen muss."Deutliche Worte findet aufauch der Osteuropa-Historiker, der es ebenfalls für ziemlich "gefährlich" hält, dass Habermas Putin "kommunikative Vernunft" unterstelle. Zudem wirft er Habermas einenauf die Ukraine vor, da der Philosoph übersehe, dass Deutsche andere Erfahrungen mit militärischer Besatzung gemacht hätten als Ukrainer: "Habermas' Text kippt schließlich ins, als er die Ukraine zur 'erklärt. Wenn schon Superlativ wäre die Ukraine die 'allereuropäischste' Nation, weil sie in diesem Krieg stellvertretend für Europas Werte kämpft. Doch dafür gibt es hier keine Empathie, die Ukraine sei schließlich nur eine 'Nation im Werden'. Doch wo ist die Nationsbildung denn vortrefflich abgeschlossen? Hatte die Ukraine nicht auch im 19. Jahrhundert eine Nationalbewegung und 1918 einewie Deutschland? Teilen wir nicht die?""Frieden herrscht erst dann, wenn Russland uns nicht weiter bedroht. In unseren Augen sind daher einige- etwa, dass wir einen Kompromiss mit Moskau suchen, Territorium abgeben sollten -, sehr", stellt, Präsident des ukrainischen PEN-Clubs gleich zu Beginn des-Gesprächs mit Cathrin Kahlweit klar. Er hofft auf den, befürchtet aber zugleich ein "Jahrhundert, in dem der Westen in der Defensive" ist: "Geschichte bedeutet, dass alte Strukturen zerfallen und neue Strukturen entstehen. Francis Fukuyama glaubte 1989, dass sich westliche Strukturen und Denkmuster ausbreiten würden. Im Kreml versuchte man jedoch, die eigene Schwäche auf den Westen zu übertragen - durch die, internationaler Institutionen. Das ist der Schlüsselgedanke hinter den diversen russischen Angriffen auf fremde Staaten: Wenn ihr unsere Welt, unsere Ordnung zerstört, dann zerstören wir eure Ordnung. Dieser Prozess begann nach dem Fall der Mauer, und Wladimir Putin bestätigt das ja auch immer wieder."hat mit "Der Magier im Kreml" einen Roman über diegeschrieben. Im Gespräch stößt er damit auf kritische Nachfragen: Ist das alles zu distanzlos? "Ich habe versucht, mich in die Gedankenwelt von Putins Chefpropagandisten hineinzuversetzen. Das ist doch der Witz eines Romans." Die Russen sehnen sich nach, vermutet er: "In den 1990er Jahren implodierte das alte System. Obwohl es nicht funktionierte, hatte es für die Leute immerhin eine gewisse Berechenbarkeit. Dann brach das Chaos aus, Moskau wurde zu einem. In so einem Umfeld wünschen sich die Menschen eine Wiederherstellung der Autorität, oder wie es Putins Leute ausdrücken: Vertikalität. Diesen Wunsch nach Ordnung, Autorität und Kontrolle kann man aber nicht nur in Russland beobachten. Diezeigt sehr klar, dass es diese Bedürfnisse auch bei uns gibt."