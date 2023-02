Kampf gegen die Willkür: "Sieben Winter in Teheran"



Steffi Niederzoll hat mit "Sieben Winter in Teheran" einen nun in der "Perspektive" der Berlinale gezeigten Dokumentarfilm über die sieben Jahre in Teheran inhaftierte Studentin Reyhaneh Jabbari gedreht, die am Ende ihrer Haftzeit hingerichtet wurde. Dafür war die Filmemacherin auf Hilfe angewiesen, erzählt sie im taz-Gespräch: "Es ist Wahnsinn, wie viel diese Menschen riskiert haben, indem sie Handys rein- und Fotos rausgeschmuggelt haben." Jabbaris Angehöre hatten sie "gefragt, ob ich nicht aus den Ton- und Videoaufnahmen aus Reyhanehs Haftzeit einen Film machen möchte. In Iran haben sie niemanden gefunden, der sich das traute, für mich als Deutsche war es sehr viel weniger gefährlich. Das war ein ziemlicher Vertrauensvorschuss. 2017 habe ich dann Shole Pakravan kennengelernt, Reyhanehs Mutter. In dem Moment wusste ich, dass ich diesen Film unbedingt machen möchte und muss." Sie "hat nach der Hinrichtung ihrer Tochter weiter gegen die Todesstrafe gekämpft. Zusammen mit anderen Müttern, deren Kinder teilweise auf Demonstrationen während der grünen Bewegung 2009 erschossen worden sind, hat sie sich gegen willkürliche Verhaftungen eingesetzt."

Die Zwänge der Inszenierung: Emily Atefs "Irgendwann werden wir uns alles erzählen"

Flächig im Dreidimensionalen: "La Sirène" von Sepideh Farsi

Wettbewerbsbeitrag, eine gleichnamige Verfilmung von Debütroman "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" hatThierry Chervel insbesondere in den genervt : Der Film erzählt vor dem Hintergrund der Wende, wie eine junge Frau vor dem Hintergrund der Wende ihren Freund mit einem doppelt so alten Mann betrügt, welcher im Bett zum Grobian wird - was die Frau gerade seine Nähe suchen lässt: "Das war immer schon das Problem dieser Filme. Sie basieren auf einem Roman, aber Sex in einem Roman, in dem die Leser ihre eigenen Fantasien mit der Erzählung des Autors verknüpfen können, ist etwas ganz anderes als, die so gut wie immer peinlich ist. Nichts durchbricht den guten Willen eines Filmzuschauers mehr als eine Sexszene, der man plötzlichanmerkt. Die meisten Regisseure der Filmgeschichte von Hitchcock bis Godard waren klug genug, niemals eine Sexszene zu inszenieren. Wem (außer vielleicht David Lynch) ist je eine gelungen? Was in der Beschreibung pulsierende Lust ist, wird im Film zu einem, gegen das man im Kino nicht mal eine Fast-Forward-Taste zu Hilfe nehmen kann."Animationsfilm "La Sirène" (Panorama) erzählt vom Aufwachsen zur Zeit des. "Farsi inszeniert den Film zügig, mit viel Musik und einer Prise Humor, zeichnet dabei dennoch ein differenziertes Bild der iranischen Gesellschaft", berichtet Simon Rayß im. "Die Animationen vonsind einfach gehalten. Realitätsbezug und künstlerische Verfremdung treten bei ihm in ein Spannungsverhältnis: Die Figuren wirken, doch durch die vielen beweglichen Details entsteht um sie herum." Sören Kittel staunt in der: "Dieser beeindruckende Animationsfilm schafft etwas, das eigentlichsein sollte: Er bringtauf die Leinwand. Da ist gleißendes Orange, wenn ein Ölturm in die Luft fliegt, da sind die großen Augen von Omid, die in allem ein Abenteuer sehen, und da ist die Distanz, die entsteht, wenn der Nebel sich verzieht und der Junge vor einem Leichenfeld steht, das immer größer wird."Weiteres vom Festival: Im dankt Till Kadritzke dem Forum für den nunmehr dritten Schwerpunkt "Fiktionsbescheinigung" mitin der deutschen Filmgeschichte: Es sind gerade diese "marginalisierten Perspektiven, die deutsche (Film-)Geschichte nicht nur bereichern, sondern tradierte Vorstellungen davon, was damit eigentlich gemeint ist, fundamental in Frage stellen". Moritz Baumstieger wirft in der SZ anlässlich des Ukraine-Schwerpunkts der Berlinale einen Blick auf die, die versucht, im Kriegswahnsinn zu einem Produktionsmodus zurückzufinden: Zwar wird wieder produziert, doch viele Regisseure kämpfen im Krieg oder sind geflohen. Christian Schröder empfiehlt imheute in der (das Festival flankierenden) "Woche der Kritik" gezeigtem Essayfilm "Jeder schreibt für sich allein" über Schriftsteller, die in Nazi-Deutschland geblieben sind. Kirsten Taylor hat für denFilme aus dergesichtet.spricht hier mitüber dessen schwulen Club-Film "Drifter" und dort mitüber deren "Sisi und ich". Andreas Scheiner amüsiert sich in derüber die(überhaupt erst seit gestern Nacht ist der Potsdamer Platz wieder anders als zu Fuß oder per Bus zu erreichen) und die teils in blumigem Kitsch und Stilblüten versinkenden Filmbeschreibungen des Festivals.