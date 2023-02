Am Sonntag sind inwahrscheinlich Wahlen. Diebringt ein Dossier zu Neukölln und insbesondere zur, deren Multikultiflair unter anderem Jan Feddersen preist : Aber "Sonnenallee, das ist auch eine Straße, auf derwerden, wie überall. Dass zum Beispiel abendsnur selten in den Cafés und Essenslokalen zu sehen sind; dass die Jugendlichen, die zu Silvester aggressiv böllerten, eher nicht vom Rande dieses Teils der Straße kommen, sondern aus den Siedlungen am Ende, wo es ins Terrain des früheren Ostberlin übergeht, Endstation Baumschulenweg. Die Polizei sagt, rund um die Sonnenallee gäbe es im Alltagals anderswo, etwa in Mitte, Schöneberg oder Kreuzberg, man versuche, die Nervosität wegen der materiell dürftigen Lebenslagen der Bürger*innen im Zaum zu halten." Auch Jörg Sundermeier, Verleger des Verbrecherverlags, verteidigt in dem Dossier die Sonnenallee.In Amerika liegt diewährend der Schwangerschaft oder nach der Geburt bei. In Deutschland sind es drei Tote, in Norwegen 1,7, schreibt Adrian Beck bei. In amerikanischen Staaten mit restriktiver Abtreibungspolitik liegen diese Zahlen noch wesentlich höher, so Beck, der sich auf eine zuerst hier besprochene Studie "Gender Equity Policy Institute" bezieht. "Knapp sechs von zehn Frauen (59 Prozent) in den USA leben in Bundesstaaten, die den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen stark eingeschränkt oder de facto komplett verboten haben. Wie die Daten des Gender Equity Policy Institute zeigen, sterben diese Frauenwährend oder nach der Schwangerschaft, verglichen mit abtreibungsermöglichenden Bundesstaaten wie Kalifornien. Die Muttersterblichkeit in abtreibungsfeindlichen Bundesstaaten liegt mittlerweile beipro 100.000 Lebendgeburten und damit höher als in Schwellenländern wieoder."