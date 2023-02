Vor knapp fünf Jahren feierten die Feuilletons den Songwriter und Pianistenfür seinen Auftritt im Berliner Admiralspalast - nun ist er gestorben. Wer ihn als "Easy Listening" abtut, urteilt vorschnell, findet Claudius Seidl in der: Wer genau hinhört, merke rasch, "es gewesen sein muss, diese Musik zu komponieren. ... Dass diese Songs harmlos seien, war ja immer ein Missverständnis; ihre Komplexität erschloss sich schon in den leichten, von Bacharach selber arrangierten Interpretationen von Dionne Warwick. Und als Aretha Franklin 'Say a Little Prayer' sang, eine Komposition, die Bacharach selbst bis dahin für misslungen gehalten hatte: Da staunte auch der Komponist darüber, welcherund wie viel Soul in seiner Komposition steckte. Und wenn, mit einer gewaltigen Band im Hintergrund und seiner noch gewaltigeren schwarzen Stimme 'Walk on By' sang, wurde aus dem kleinen, feinen Song eine.""Niemand weiß genau, was' ausmacht, von der Burtologen schwärmen", schreibt Michael Pilz in der. "Es könnten die unüblichen Tonsprünge, die ungeraden Takte oder auch diesein, die man immer mithört, wenn man eine seiner Melodien unter der Dusche pfeifen will. Die Flügelhörner und das Glockenspiel, die Harfe und das Vibraphon. Spielend erfüllt Burt Bacharachs Musik, das schwer zu machen ist." Dazu passt, was Claus Lochbihler in der schreibt : "Bacharachs Songs waren nicht plötzliche Geschenke der Inspiration, sondern Resultat anstrengender, von Schlaflosigkeit begleiteter Arbeit.." Weitere Nachrufe im Tagesspiegel und in der. Dererklärt Bacharach 1964, wie man Hits komponiert:-Kritiker Karl Fluch macht es sich im neuen Album "This Stupid World" vongemütlich: Das Indie-Urgestein hat eine "überwiegend rockige Platte" mit wieder einmal zahlreichen geschmackssicheren Einflüssen vorgelegt. "Zugleich swingt sie und besitzt eine, aus der man eine Form derherauslesen könnte. Andererseits hat Ira Kaplan immer schon. Mit seiner eher dünnen Stimme ist er kein wütender Agitator, kein brachialer Chronist, wenn er laut wird, dann mit seiner Gitarre. ... Das entspannt sedierte 'Aselestine' ist ein Stück folkiger Pop, andernorts fettet man derlei simple, dabei stets eingängige Lieder mit spartanischen Keyboards auf. 'Stay alive', singt Kaplan irgendwann im Lied 'Until It Happens', doch es klingt nicht verzweifelt, nicht nach einem, der das Ende nahen sieht, sondern eher als jemand, der sich mit derabgefunden hat." Diehat mit Ira Kaplan ausführlich über die Studioarbeit am Album gesprochen : Die Band hat erstmals ein Album komplett auf eigene Faust aufgenommen.Weitere Artikel: Christian Wildhagen spricht für diemitundüber deren-Projekt. . In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Dorothea Winter über' "As it Was". Und Oliver Rasche freut sich in derüber einen neuen Song vonBesprochen werden ein Konzert des FR ) ein Berliner Auftritt von Tsp ).