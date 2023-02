Dass einkommen würde, war allen in der Türkei bewusst. Es hatte bereits 1999 ein ähnlich katastrophales Beben mit 17.000 Toten gegeben. Danach waren Bauvorschriften erlassen wurden. Doch die Gebäude, die seit 1999 gebaut wurden, stürzten ein wie Kartenhäuser, schreibt Bülent Mümay in seiner-Kolumne: "Seit 1999, davon 21 Jahre unter Erdogans Ägide, haben wir nahezugezahlt, um in einem sichereren Land zu leben. Wofür dieses Geld ausgegeben wurde, haben wir nie erfahren. Keine derdazu wurde je beantwortet. Plätze sollten ausgewiesen werden, wo wir uns im Fall eines Erdbebensund sicher abwarten können. Unmittelbar nach 1999 geschah das auch. Doch vor allem in Städten wie Istanbul, wo die Grundstückspreise hoch sind, wurden die ausgewiesenen Sammlungsplätze entweder, oder Bauunternehmer erhielten die Erlaubnis, dort luxuriöse Wohngebäude hinzustellen."Grotesk und verstörend liest sich, was die Literaturwissenschaftlerinin dervon denzum 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die deutsche Wehrmacht berichtet . Die Stadt wurde für den Tag inumbenannt, Internetverbindungen gekappt,und weitere Marschalle enthüllt, Soldaten traten in alten NKWD-Geheimdienstuniformen auf undwurden abgeworfen. "Beunruhigend ist insbesondere, dass in Wolgograd überall die Mitglieder der 'Junarmija' (Jugendarmee) in ihren rot-beigen Uniformen zu sehen waren. Die 2016 von Verteidigungsminister Schoigu initiierte Bewegung, die auf einem militaristischen Bildungsprogramm basiert, gewinnt in der Russischen Föderation immer stärker an Präsenz. Im Zentrum der russischen Geschichtspolitik steht nicht die Reflexion, sondern das Ritual. Kinder sollen nicht verstehen können, sondernmüssen. Ganz bewusst arbeitet man das Trauma des Zweiten Weltkrieges in die Köpfe von Kindern und Jugendlichen ein, um sie für einen militärischen Einsatz gegen Nachbarvölker vorzubereiten. Im putinistischen Stalingrad des Jahres 2023 wird die, der angeblich allein von Russen ausgefochten worden war, von den letzten lebenden Veteranen an die jüngste Generation übergeben."Zwei Punkte sindimwichtig: Den Begriff "" - also "gute Absichten mitteilen, nur um dann jeden erdenklichen Grund zu nutzen/finden/erfinden, um sie zu verzögern und/oder zu verhindern" hat nicht er erfunden. Und: Jetzt musssein, ermahnt er einmal mehr die Deutschen: "Niemand weiß, was in diesem Jahr auf dem Schlachtfeld passieren wird, aber ein wahrscheinliches Ergebnis von unserer Langsamkeit und Zögerlichkeit ist eine Art eskalierende Pattsituation mit anhaltenden, die denen desähneln. Am Ende des Kriegs könnte ein halb eingefrorener Konflikt stehen, bei dem Russland einen bedeutenden Teil des seit dem 24. Februar 2022 gewaltsam besetzten Gebiets behält. Zu Hause könnte Putin dannfür sich beanspruchen, eine historische Rückeroberung zumindest eines Teils von Katharinas Großem 'Noworossija' (Neurussland), und damit auch die Lebensdauer seiner Tyrannei verlängern."Die nach wie vorwestlicher Länder an die Ukraine erlauben den russischen Streitkräften, sich für eine neue Großoffensive zu reorganisieren, warnt auch Richard Herzinger in seinem Blog. "Sollte die Ukraine ihr nicht standhalten können, weil die westlichen Waffen- und Munitionlieferungen nicht ausreichen oder zu spät kommen, trüge der Westenan dieser Katastrophe - mit verheerenden Folgen für seine, die er sich noch immer nicht in vollem Umfang klar zu machen scheint."