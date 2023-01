Schweiß, Blut, Drogen: Mehr braucht es nicht für Kinomagie, sagt "Babylon" von Damien Chazelle

Ensemblefilm "Babylon" feiert die letzten Tage desin Hollywood als- und das bittere Erwachen im Tonfilmkino danach als langen, tragischen Kater. Eine ganze Gruppe versprengter Wahnsinniger will in diesem Sud den großen Sprung zum Star schaffen. "Kinomagie wird aus Schweiß, Blut und Drogen gemacht", nimmt Gunda Bartels vomaus dieser Tour de Körpersaft-Force von einem Film als Erkenntnis mit: "Von der unerhört freizügigen Eingangsparty an, die die regellose,zelebriert, regieren in der kalifornischen Wüstenstadt L.A. die Überzeichnung, das Pathos, die Farce. Alles ist 'bigger than life', auch die Armut und der Absturz." Denn "mit Schauder und Faszination zeigt Chazelle die totale schöpferische - also auch:der frühen Filmproduktionen, ihr zerstörerisches, selbstzerstörerisches Potenzial", schreibt Fritz Göttler in der. "Die Luftschlangen in den vollgepackten Ballsälen sind ein Netz, das die Tanzenden, Völlenden, Kotzenden festhält. Die Arbeit, die hier in die (stummen) Filme gesteckt wird, wird schnell.""So vielgab es lange nicht mehr im Kino", schreibt Andreas Kilb in der. "Am Ende schickt Chazelle seinen Helden ... in Stanley Donens 'Singin' in the Rain'. Während Gene Kelly auf der Leinwand tanzt, sieht der gerührte Manny vor seinem inneren Auge: Filmbilder von Bergman bis Godard, von Kubrick bis Scorsese. Die bittere Pointe der Szene liegt darin, dass diese Zukunft unsere Vergangenheit ist. Vielleicht, scheint 'Babylon' sagen zu wollen, ist die Party ja wirklich vorbei."Katrin Doerksen hat sich dennoch gerne "dieser gigantischen dreistündigen Verdauungsmaschine" ausgesetzt , "die sich diemuss, bevor die umfassende Bewusstwerdung einsetzen kann und in der Reaktion kulminiert, für die der Kinosessel gemacht ist: eine Träne und ein Lächeln, gleichzeitig." Michael Meyns bleibt in derskeptisch: "Kann das Kino wirklich gerettet werden, indem seine Vergangenheit beschworen wird?"Weitere Artikel: In einem-Essay kritisiert Julian Dörr die großendafür, in ihren fantastisch-überbordenden Welt doch nichts anderes alszu zeigen. Fabian Tietke empfiehlt imdie Werkschau im Berliner Kino Arsenal . Diehat Hanns-Georg Rodeks Porträt des Schauspielersonline nachgereicht. Valerie Direk und Olga Kronsteiner berichten imvon Auseinandersetzungen in der österreichischen Filmszene um den Umgang mit dem Fall, nachdem herausgekommen ist, dass der wegen Besitzes pädosexuellen Materials angeklagte Schauspieler bei einem Dreh Minderjährige heimlich fotografiert hat. David Steinitz kann in dernur mit dem Kopf darüber schütteln, dassvom Filmmuseum in Turin für sein Lebenswerk geehrt wurde. In der gratuliert Claudius Seidl dem Regisseurzum 90. Geburtstag.Besprochen werden die-Serie "Das lügenhafte Leben der Erwachsenen" nach dem gleichnamigen Roman von SZ ), die Serie "The Last of Us" ( ZeitOnline ), die indische-Serie "Trial By Fire" ( Dlf Kultur ) und die Berliner Ausstellung zu "100 Jahre Nosferatu" ().