Diein Berlin und einigen anderen deutschen Großstädten zeigt vor allem eins: Lust auf Bürgerkrieg, meint Harry Nutt in der. Hans Magnus Enzensberger nannte das den "molekularen Bürgerkrieg", erinnert Nutt, der Enzensbergers 30 Jahre alten Essay "Ausblicke auf den Bürgerkrieg" dringend zur erneuten Lektüre empfiehlt: "Das Adjektivdiente ihm als Erklärung dafür, dass die urbanen Gewaltphänomene nicht länger sozial erklärbar, politisch begründet und von Massen getragen sein müssen, sondern sichereignen können. ... Feuerwehrleute, THW-Kräfte und das Begleitpersonal von Krankenwagen scheinen insbesondere deshalb zum Ziel geplanter oder zufälliger Wutattacken zu werden, weil sie als Garanten einer gesellschaftlichen Stabilität jenseits der staatlichen Ordnungs- und Sicherheitspolitik in Erscheinung treten. Sie bilden die Zielscheibe einer, in der sich soziale Desintegration, Bürgerkriegserfahrungen in den Herkunftmilieus und neorechte Umsturzfantasien überlagern. Das staatliche Gewaltmonopol ist angreifbar, und sei es auch nur in Gestalt von in einen Hinterhalt gelockten Rettungskräften."Die Bezeichnung "Junge Männer mit" im Blick auf einige der Randalierer in der Silvesternacht ist pauschalisierend, findet Michael Miersch in seinem Blog: "In Deutschland leben über 230.000 Menschen aus, von denen vermutlich etliche Diskriminierung erfahren haben, wenig Geld besitzen und in Jobs mit niedrigem Sozialstatus arbeiten müssen. Man hörte noch nie, dass sie randalierend durch die Straßen ziehen. Im Gegensatz etwa zu Marokkanern, von denen nicht halb so viele hierzulande wohnen (83.000) und die sich unter anderem auf der Kölner Domplatte 2015 einen nachhaltigen Ruf erwarben. Auch Libanesen (160.000) sind gegenüber den Menschen aus Indien und Sri Lanka in der Minderzahl. Vertreter dieser Einwanderergruppe tauchen jedochauf."Was also tun? Eine "" wäre ein Anfang, meint Marc Felix Serrao in der: "Die meisten Migranten und Deutschen mit Migrationshintergrund sind gesetzestreu; sie arbeiten und zahlen Steuern, und viele sind eine Bereicherung für das Land. Das bleibt wahr, wenn man zugleich feststellt, dass eine bestimmte Gruppe von Migranten ein immer größer werdendes Problem darstellt. Gemeint sind Jungen und junge Männer, die überwiegend aus muslimischen Familien stammen, gernewären, aber in Wahrheit erbärmliche Verlierer sind. Sie haben riesige Egos, aber keine Erziehung, keine Bildung und. Die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci spricht zu Recht von 'absoluten Losern'."Constanze von Bullion beschreibt in derdie Silvesterdiskussion als: "Denn zum Jahreswechsel wird in deutschen Großstädten öffentlich in Szene gesetzt, was auch während des restlichen Jahres da ist, aber viel zu wenige kümmert: die, die zahlenmäßig wächst, ohne nennenswert Deutungshoheit zu gewinnen im öffentlichen Diskurs. Junge Leute sind das, vielfach, dafür aber umso reicher an Testosteron - und ja, oft auch sozialisiert in Erziehungsmustern der Gewalt. Sie greifen Rettungskräfte und Polizistinnen an, auch weil die Sehnsucht nach Demütigung von Autoritäten groß ist, und weil so ein kollektives Kesseltreiben umso mehr Spaß zu machen scheint, je mieser der eigene soziale Stand ist. ... Juristisch verfolgt werden solche Straftaten ohnehin, da gab es noch nie ein Pardon. Der Rest aber,, wird nach wie vor immer wieder."Total rassistisch findet Hanno Hauenstein in derdie Diskussion: Zum einen wisse man noch überhaupt nicht, wer da randaliert habe. Und zum anderen habe inbeispielsweise die Polizei gewissermaßen die Quittung für ihrbekommen: "Dass Polizeikräfte in Neukölln unter Anwendung eines, für den (oft falsch) zugeschriebene Zugehörigkeit zu bestimmten Familien als einfacher Indikator gilt, immer wieder - offenbar in triumphaler Verkennung rechtlicher Standards: dennist in Deutschland verboten - gegenvorgehen, ist einer der Hintergründe, der in dieser jetzt neu aufflammenden Integrationsdebatte unbedingt mit bedacht werden müsste. Bislang wird er weitestgehend ignoriert."Dass der Frust vieler Jugendlicher vielleicht doch nicht nur aus den Übergriffen einer vermeintlich rassistischen Gesellschaft zu verdanken ist, ahnt man beim-Interview mit dem YouTuber, Gladbecker und Sohn einer libanesischen Einwandererfamilie: "Ich bin mit 18 Jahren aus dem Elternhaus abgehauen, weil ich das nicht mehr konnte:und draußen das westliche Leben. ... Eine Perle durfte ich gar nicht haben. Aber wenn ich vor die Tür gegangen bin, war das üblich, eine Freundin zu haben. Ich musste im Alter von 18 Jahren schon abendssein. Ich war ein erwachsener Mann, ich habe Geld verdient, musste das aber abdrücken, und trotzdem pünktlich Zuhause sein. Dieses extrem Konservative mit seinen krassen Regeln - das waren harte Zeiten für mich, bis ich zu meinen Eltern gesagt habe: Macht das, aber ohne mich. Ich bin mit 18 von Zuhause ausgerissen, habe mit meiner deutschen Freundin gelebt. Erst habe ich versucht, ganz normal arbeiten zu gehen. Aber mit dem Job wurde es nichts. Dann bin ich das erste Mal im Knast gelandet."