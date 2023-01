Verschwörung der Sanftmut: "Passagiere der Nacht" von Mikhaël Hers

Zeit und Raum in der kapitalistischen Moderne: "Unruh"

In' Film "Passagiere der Nacht" spielteine geschiedene Frau in den Pariser Banlieues der Achtzigerjahre, die eine Streunerin bei sich aufnimmt. "Ein Gefühl der Ernüchterung, der Ohnmacht, der", zieht sich durch diesen Film, schreibt Jonas Nestroy im. Es geht um ". Hers entwirft einen Film der heilenden Fürsorge: Nicht nur im Bild zwischen den Figuren, sondern auch zwischen Kino und der französischen Gesellschaft nach Mitterand. Zu diesem Gestus will Hers, wenn die Krisen zwar permanent an der Tür klopfen, aber konsequent von der Erzählung ausgeschlossen bleiben. ... Dass das alles nicht so naiv wirkt, wie es klingt, liegt daran, wie bewusst Hers, eine filmische Fiktion heraufbeschwört." Einen Rückzug ins Private beobachtet auch Valerie Dirk vom: "ist vor allem bläulich-kühle Kulisse: Hers arbeitet mit zahlreichen Archivaufnahmen, filmische Formate wechseln, und die Körnung, die Farben des Bildes bleiben dem Gefühl der Ära treu. Halt finden die Protagonisten nicht im meist nächtlichen Außen, sondern in Élisabeths warmer Plattenbauwohnung. Die ist zwar in einer Banlieue gelegen, aber in einer, die lebenswert und architektonisch inspirierend wirkt, und der Blick aus den großen Fenstern ist niemals trist, sondern."Auf-Kritiker Daniel Kothenschulte " wirkt der Film wie, das sich langsam zum Guten wendet. Die Traurigkeit ist nicht mehr als ein leiser, tiefer Grundton in diesereiner nicht mehr ganz jungen Mutter." Und vor diesem "Hintergrund unterschwelliger Melancholie entwickelt dieser auf den ersten Blick unscheinbare Film."-Kritiker Gerhard Midding bezeugt in diesem Film "eine. ... Das Einverständnis mit dem Leben lässt der Film in einem Tanz zu viert kulminieren, in dem Innigkeit und Abschied verschlungen sind." Diese "nostalgische Reise in die Achtzigerjahre tastet sich an das Zeitkolorit heran, nicht als verlorenes Paradies, sondern als Epoche der Umbrüche, die Anker wirft in die Zukunft. Es ist eine- nach den Wurzeln der eigenen Cinephilie -, die sich aber nie vor die Figuren drängt."erzählt in seinem Film "Unruh" davon, wie in den 1870er-Jahren derin einerEinzug hielt. Der Film handelt "von Fabrikation und Vermessung, von", schreibt Philipp Stadelmaier in der. Doch "insgesamt ist Schäublins Film zu kalkuliert, kontrolliert und beherrscht, um einen revolutionären Elan freizusetzen. Die Beziehungen zwischen Anarchie und Ordnung bleiben dank der Präzision, mit der der Filmemacher vorgeht, dann doch allzu geordnet. Und letztlich ist diese Art von Geschichts-Reenactment und Vergangenheitstheater immer auch eine Praxis, um nicht über die Gegenwart sprechen zu müssen." Hingegen "herausragend" findet-Kritiker Bert Rebhandl den Film. "fallen hier vielleicht für einen Moment zusammen, wie auch Politik und Kunst". Zu sehen "ist ein Revolutionsfilm, der sein Interesse dadurch deklariert, dass er einen historischen Moment aufsucht, in dem konkurrierende Regimes (Vaterlandsdemokratie und Internationalismus) und konkurrierende Agenden (bürgerliche Ordnung und deren proletarische Subversion) so aufeinandertreffen, dass man von einemmit seinen gesellschaftsverändernden, totalitären Projekten sprechen kann." In der spricht der Regisseur über die Hintergründe seines Films.Außerdem: Die Agenturen melden , dass die iranische Schauspieleringegen eine Kaution aus dem Ewin-Gefängnis entlassen wurde ( unser Resümee ). Der plaudert mit der Schauspielerin Annaüber ihre aufgezeigte (und in der besprochene ) Thrillerserie "Totenfrau". Die Schauspielerinund ihr Kollegeverklagen die Paramount-Studios auf, weil sie als damals Minderjährige in"Romeo und Julia" von 1968 eine (äußerst zahme) Szenen ohne Kleidung spielen mussten, meldet Claudia Reinhard in der. In dergratuliert Claudius Seidl dem Schauspielerzum 80. Geburtstag.Besprochen werden"The Banshees of Inisherin" ( FR taz , mehr dazu bereits hier ) und die DVD-Ausgabe von"Wer wir gewesen sein werden" ("Leben und Tod,sind hier auf eine Weise ineinander verschlungen, wie sie es nur im Kino sein können", schreibt Ekkehard Knörer in der taz). Außerdem weiß die SZ, welche Filme sich lohnen und welche nicht.