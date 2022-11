Diebeginnt. Ist dierassistisch? Fände die WM in Australien oder Mexiko oder Austalien statt, würde man nicht über Menschenrechte diskutieren, behauptet Dunja Ramadan im Leitartikel der. Aber "eins vorneweg:, der beim Bau eines WM-Stadions in Katar ums Leben gekommen ist, ist einer zu viel."Die Medien berichten weiterhin über, als hätten sie mit der Angelegenheit nichts zu tun und als wären nicht sie es, die das Ereignismachen. Diebringt einen launigen Text des Schriftstellers und Fußballfans, der überhaupt nicht einsieht, warum nur er das Ereignis boykottieren soll: Und was ist "mit, die durch unser Land fahren? Der katarische Staatsfonds besitzt 14 Prozent des VW-Konzerns, ein katarischer Minister sitzt sogar in Wolfsburg im Aufsichtsrat. Müsste man nicht auch alleausstöpseln und abschalten, dasKonto kündigen, nichts mitbauen, keine Reise beibuchen, keine Energie beibeziehen, nie wieder ein-Spiel schauen?" Und natürlich keinen dergucken, die einen erheblichen Beitrag zur Finanzierung des Spektakels leisten. Laut zahlen die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschlandfür die Übertragungsrechte der WM.Jan Christian Müller sagt in dereine "" an: "Etliche deutsche Fans äußern sich derart angewidert über das Gebaren von Katar und Fifa, dass sie sowohl auf den Trip ins Emirat verzichten als auch dieboykottieren wollen. Man wird sehen, ob das zur kollektiven Ignoranz gegenüber dem Turnier führt, wie sich das auf dieund die ohnehin getrübte Stimmung in Deutschland auswirken wird."Die Interimsintendantin des, hat nach den Skandalen ihrer fristlos gekündigten Vorgängerin Patricia Schlesinger Bilanz gezogen. Michael Hanfeld resümiert in der. Trotz Rücklagen aus zu hohen Gebühreneinnahmen droht: "Das Geld wurdeausgegeben. Zwischen 2017 und 2020 stieg der 'Netto-Mehraufwand' um 99 Millionen Euro. Das wurde aus der Rücklage bedient. Der 'Mehraufwand' in den Jahren 2021 bis 2024 beträgt 97 Millionen Euro. Das verbraucht die. Ende 2021 betrug die Liquidität des Senders noch 45 Millionen Euro, Ende 2024 werden es nur noch vier Millionen sein. Und von da an rutscht der Sender ins Minus." Auf der Website desselbst berichten René Althammer und Jo Goll. Hier lohnt es sich die Leserkommentare des Artikels (es lebe das Internet!) zu lesen, wo sich die Information findet, dass Vernau trotz ihres Jahresgehalts von 295.000 Euroerhält.Ebenfalls auf der Website des berichten Reporter, wie sozial dermit seinen Spitzenkräften verfährt, auch und gerade, wenn siesind: "Wie aus Recherchen vonundund aus vertraulichen Dokumenten hervorgeht, schloss der) mit seinem scheidenden Chefredakteureinen gut dotierten- zusätzlich zu dessen lebenslangem Anspruch auf einvon mehr alsund seiner. In Summe soll Singelnstein vomderzeit einenerhalten, der ungefähr der Höhe seines letzten Gehalts als Chefredakteur entsprechen würde - das wären um die." In derberichtet Aurelie von Blazekovic.