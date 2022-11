Diewidmet dem eben erschienenen Briefwechsel zwischenundeine ganze Seite, online sind die Artikel verpaywallt. Diese Veröffentlichung ist "ein Ereignis", jubelt Helmut Böttiger in seiner Rezension. Auf das Publikum warten "" zu einer der legendenumranktesten Liebesbeziehung in der Geschichte des deutschsprachigen Literaturbetriebs. Auch Ina Hartwig stürzt sich deshalb dankbar auf diese Veröffentlichung: Als sie vor einigen Jahren ihre große Bachmann-Biografie veröffentlichte, waren ihr diese Dokumente noch nicht zugänglich. "Das große Geheimnis" lüftet sich ihr darin zwar nicht, wohl aber muss man insbesondere die von psychischen Belastungen überschattete Trennung der beiden Literaten nach Kenntnis dieser Briefe anders bewerten: "Es gelingt Bachmann ganz offenkundig, viele in ihrem Umfeld davon zu überzeugen, dass Max Frisch für ihr Unglück allein verantwortlich sei. Diese Lesart des, die Verletzbarkeit ausschließlich auf Seiten der Frau anerkennend, hat in der Bachmann-Community lange dominiert. Diese Lesart bröckelt nicht nur, wie sich nun zeigt, sie erweist sich als." So "bleibt der traurige Gesamteindruck, dass in dieser von Projektionen überladenen Schriftstellerliebesgeschichte diestärker waren als das Glück."Auch den Vorwurf, Frisch habe mit "Mein Name sei Gantenbein" beider Liebesbeziehung ohne Bachmanns Einverständnis literarisch ausgeschlachtet, wird mit diesem Dokument deutlich entkräftet, schreibt Judith von Sternburg in der: Bachmann war am Entstehungsprozess des Buches unmittelbar beteiligt. Sie "redigiert und sie streicht betreffende Stellen - teils flink, intelligent, routiniert, teils mit bittersten Vorwürfen -, und Max Frisch kommt ihr dabei vorbehaltlos entgegen,, hält sie auf dem Laufenden. Der fertige Roman kann sie bei seinem Erscheinen also nicht in dem Maße überrascht und entsetzt haben, wie es (mit ihrem Zutun) in der Literaturschreibung gemeinhin angenommen wird. Das macht es, das stimmt, eher im Gegenteil."Auch Andreas Bernhard hat das rund 1000 Seiten umfassende Buch, dessen Hälfte dem Kommentarteil vorbehalten ist, für diegelesen, sich aber hier und da auch mal am Kopf gekratzt: "Die Doppelgestalt der Briefe zwischen persönlichem Dokument und historisch gewordener Weltliteratur aus der Mitte des 20. Jahrhunderts erzeugt in den Kommentaren stellenweise einen, der in bizarrem Verhältnis zu derin den Briefen steht. Frisch und Bachmann bekämpfen sich auf Leben und Tod, am Rande der Vernunft, und im Kommentar heißt es versiert: 'Bei dem ausführlich diskutierten Thema denken die beiden möglicherweise an die von Hegel beschriebene Dialektik von Herr und Knecht' oder 'Die körperlichen Symptome von Angst und Panik nehmen in 'Das Buch Franza' breiten Raum ein"." Einen "Liebesbriefroman von" bezeugt derweil Richard Kämmerlings in seiner morgen in derveröffentlichten Rezension.Außerdem: schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. Jan Feddersen hat sich für diefür ein großes Gespräch mit dem Schriftsteller , Verleger und Gabelstaplerfahrergetroffen. Paul Jandl verneigt sich in dervorund seiner "Recherche". Edi Zolling schreibt in der NZZ über Prousts Inspirationen (mehr zu Prousts 100. Todestag hier ). Für die porträtiert Alexander Cammann den Schriftsteller bringt ein Feature von Thomas David über die Schriftstellerin und deren Verhältnis zur Kunst. Der Schriftsteller Lukas Maisel schreibt in derüber den Tod seines Vaters. dokumentiert einen Brief der belarussischen Autorinanaus Eritrea. In Frankreich führte die Einführung einesfür junge Leute vor allem dazu, dass im Manga-Segment die Umsätze stiegen, beobachtet Martina Meister in der. DiedokumentiertDankesrede zur Auszeichnung mit dem Rheingau-Literaturpreis.Besprochen werden unter anderem"Angabe der Person" ( taz ),' "Proust. Aufsätze und Notizen" ( taz Welt ),"Der Sommer des Großinquisitors" (online nachgereicht von der FAZ ),Krimi "Poison Artist" ( taz ),Gedichtband "Ich bin nicht" ( FR ) und' "Steinstücken" ().