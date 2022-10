Images émouvantes d'un vendeur de fleurs offrant une rose à une jeune femme sans voile qui proteste sur l'autoroute. #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/5QMvO2Z9K5 - Farid Vahid (@FaridVahiid) October 27, 2022

#New Chinese Embassy in the UK releases bizarre "press conference" video (no press, no questions) which features this cracker: pic.twitter.com/6u47iXR6JU - Luke de Pulford (@lukedepulford) October 27, 2022

"Vorsicht vor", warnt die Ärztinin der. Ihr Modus Operandi sei "immer gleich: Ja, es ist schrecklich, was in Iran passiert. Aber: So groß und bedeutsam sind die Proteste nicht. Wir müssen die Dingebetrachten, ein Regimesturz würde die Region destabilisieren. Weiter: Das Regime kann sich reformieren. Schließlich: Das Regime ist der einzige Verhandlungspartner, den wir haben. ... Mullah-Versteher schüren Ängste,. Wenn der Westen hart gegen das Regime vorgehe, werde das nur, heißt es. Instabilität in der Region, Krieg, Ströme von Geflüchteten, höhere Kosten. Angst, so weiß man, wirkt. Also wird dievon Millionen Menschen gestellt - so machen es Putin-Versteher mit Ukrainern, so machen es Mullah-Versteher mit Iranerinnen. Richtig, man weiß nicht, was nach einem Sturz des Regimes kommen würde. Aber diese Frage könnenbeantworten. Und dass sie einen großen Drang nach Demokratie und Freiheit haben, das beweisen sie gerade jeden Tag."Und noch ein Tweet, der Aufschluss gibt über die künftigen- Ausschnitt aus einer Pressekonferenz des neuen chinesischen Botschafters in London: