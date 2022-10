"More than 100,000 people attended #MahsaAmini's 40th-day ceremony," says Iranian journalist @ShahedAlavi, who is from #Saqez, the same city #MahsaAmini was born, based on analyzing the videos & the roads leading to the cemetery. #مهسا_امینی #IranProtests pic.twitter.com/rhv2X8KKzN - Omid Memarian (@Omid_M) October 26, 2022

Der Soziologeist ein im Iran sehr bekannter Intellektueller. Ein Interview mit ihm aus einer iranischen Zeitung ist inzwischen verboten worden - und ist doch in den iranischen Netzen "viral gegangen". Das übersetzt dieses Interview ins Englische. Bayat vergleicht den aktuellen Aufstand mit früheren: "Der aktuelle Aufstand geht sogar noch weiter. Er hat die städtische Mittelschicht, die arme Mittelschicht, Slumbewohner und Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Identitäten - Kurden, Fars, Aseri-Türken und Belutschen - unter der Botschaft '' zusammengeführt. Bezeichnenderweise handelt es sich um einen Aufstand, bei demspielen. Diese Merkmale unterscheiden diesen Aufstand von den früheren. Man hat das Gefühl, dass ein Paradigmenwechsel in den iranischen Subjektivitäten stattgefunden hat; dies spiegelt sich in der zentralen Rolle der Frauen und ihrer Würde wider, die sich im weiteren Sinne auf die Menschenwürde bezieht."Dieses Video zeigt die gewaltige Demonstration in Saqqez, Iran, zum Ende der vierzigtägigen Trauerzeit fürIn den meistendürfen Mädchen keine weiterführenden Schulen mehr besuchen, berichtet Parwana Rahmania für die. Die Stadt Mazar-e-Sharif ist eine relativ liberale Ausnahme, so Rahmania, die per Telefon mit der(Pseudonym) gesprochen hat: "Jetzt dürfe sie die Jungs nicht mehr unterrichten, mache das aber heimlich, erzählt sie am Telefon. 'Unsere Schulen sind zwar noch offen, aber extrem eingeschränkt. Wir weiblichen Lehrerinnen und die Schülerinnen müssenbefolgen', sagt sie. Die Taliban hätten den Lehrplan mitumgebaut, die Themen Demokratie und Mitbestimmung dürften Lehrerinnen nicht mehr behandeln. Vertreter der Taliban tauchten unangekündigt im Unterricht auf und kontrollierten die Inhalte... Gleich zu Beginn ihrer Herrschaft hätten die Talibanfür Mädchen festgeschrieben: ein langer schwarzer Rock; ein Schleier, der das, nur die Augen liegen frei. Das sei gerade in den Sommermonaten, in denen es in der Region extrem heiß wird, eine große Belastung für die Mädchen. 'Das macht es ihnen nicht nur schwer zu lernen, es nimmt ihnen auch ihre Identität.'"Kanzler Olaf Scholz hat demnachgegeben und erlaubt, dass die chinesische Reederei, ein Staatsbetrieb, nun zwar nicht mehr 35, sondern nur 24,9 Prozent eines Hamburger Hafenterminals kauft. Damit hat er chinesischer Einflussnahme dennoch dasgeöffnet, kommentiert Kai Schöneberg in der: "Doch für die Staatsreederei Cosco ist Geld völlig schnuppe. Sie hat bereits Einfluss auf zehn Häfen in Europa - und will mehr. Das heißt: Reedereien nutzen eigene Terminals, um Lieferketten zu verbilligen. Und um eigene Waren zu bevorzugen. Was tun, wenn Cosco eines Tages darauf drängt, künftig in Hamburgmehr zu löschen?"Außerdem: Die zeigt erstmals jene Fotos des, die der chinesische Wissenschaftler1989 in Peking aufnahm und in die Schweiz schmuggelte. Xiangij ist seit den Neunzigern