Twitters Gründerhatte schon im Aprilgeschrieben, dass ein Soziales Netzwerk nicht der berühmtewerden könne, also ein Ort der öffentlicher Diskussion, solange es auf Werbung beruht, erinnert Eli Pariser auf. Seiner Meinung nach braucht es eine: "Der Kauf durch Musk ist das unvermeidliche Ergebnis unserden öffentlichen Raum an zentralisierte,abzutreten, die von einigen wenigen Männern kontrolliert werden. Das Ergebnis ist ein funktionell autokratisches digitales Umfeld, in dem man twittern kann, was man will - aber um die Dynamik der Plattform selbst zu ändern, braucht man. Und es ist eine Katastrophe für die Demokratien, für die Gemeinwesen und für viele Menschen, die unter dem Hass, der politischen Unterdrückung und Schlimmerem leiden, nur weil sie in einer Aufmerksamkeitsökonomie Nachzügler sind.", der nach den Gezi-Protesten als Chefredakteur derabtreten musste und jetzt für seine fünf Millionen Followerist, graut es aufgar nicht so sehr vor Elon Musk, sondern vor dem neuen türkischen Mediengesetz. Es will Desinformation unter Strafe stellen, ist aber so schwammig fomuliert, dass es auch auf Kritik an der Regierung zielt, wie Dündar schreibt : "Meine Posts auf Twitter werden seit letzter Woche. Und zwar nicht etwa, weil meine Kommentare sich verändert hätten. Sondern, davon muss ich ausgehen, weil das Mediengesetz einen Klick auf den Like-Button faktisch zu einem Straftatbestand gemacht hat. Nach den Algorithmusregeln der Social-Media-Plattformen bedeutet das auch: Je weniger Posts eines Accounts gelikt und geshart werden,wird er. Mit einer solchen Informationsverdunklung also will Erdoğan in die sowohl für ihn wie auch für die Türkei historischen Wahlen gehen.