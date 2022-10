Bild: ©Thomas Hoepker | Magnum Photos, 1963, Detroit, Michigan, USA

Bild: Sylvie Fleury. First Spaceship on Venus (Soft Rocket in Silver 1). 1999. © bei der Künstlerin. Creditline: Privatsammlung Zürich. Photo Credit: Julian Salinas

"Amerikanischer als Uncle Sam" - "und zugleich vomdes europäisch geprägten Blicks geprägt", scheinen Juliane Liebert in derdie Aufnahmen des Magnum-Fotografen, die derzeit in der kleinen Berliner Galerie Buchkunst zu sehen sind: "Neben sechs großen, farbigen Bildern aus den Achtzigern finden sich auch ausgewählte Schwarz-Weiß-Bilder Hoepkers an den Wänden, entstanden bei seinem USA-Roadtrip 1963. Hoepker hat oft nur zwei-, dreimal pro Motiv abgedrückt - man bildet sich beim Betrachten der Bilder ein, dass man das spüren kann: Ein Taxifahrer liest in seinem Wagen in Las Vegas von der, die Schriftart der Titelzeile der Zeitung doppelt sich in seinem Taxischild. In einem Ghetto hängt ein Truthahnwerbeplakat, darauf ein, der von einem Mädchen und einem Mann angebetet wird.schaut durch eine grüne Folie. Zwei unfassbar cool gekleidete schwarze ältere Damen betrachten einen durch ihre dicken Brillen.""Runde Ärsche" und Kugelbäuche beiin der Ausstellung "Make Room" im Le Consortium Dijon, stereotype Schaufensterpuppenkörper beiin der Ausstellung "Female Remedy" im Berliner Haus am Waldsee Berlin - da fragt sich Sophie Jung in der: Kehrt diein der jungen Kunst zurück? Dagegen hätte Jung offenbar nichts, vor allem, wenn sie so amüsant daherkommt wie in der Ausstellung "Fun Feminism" im Kunstmuseum Basel: Dort ist "auch das pastellfarbene, wunderbare, ikonografische Potpourri vonzu sehen. Sie zeigt dort mit 'Q'un Sang Impur' die lose Neuverfilmung von'Un Chant d'Amour' (1950). Curnier Jardin ersetzt aber Genets glänzende Männerkörper durch. Im Schutz der bröckelnden Wände ihrer Gefängniszellen zelebrieren sie ihre neu gewonnene erotische Kraft. Und im Moment der Begehrens bluten sie wieder. Auch Pauline Curnier Jardin bettet ihre Filme häufig in theatrale Installationen."Im-Gespräch mit Dorothea Schupelius ärgert sichnicht nur über die "Sachbeschädigung" durch die. Sie attackieren auch das, sagt er: "Wir vertrauen unseren Besucherinnen und Besuchern. So viele Werke, nicht nur in der Berliner Gemäldegalerie, auch auf der Museumsinsel sind ohne Schutz, ohne Panzerglas, so dass die Besucher wirklich die Aura des Originals wahrnehmen können. Wir wollen den Menschen Kunst und Kultur nahebringen. Aber wenn sich Museen zuentwickeln, dann werden sie genau das nicht mehr vermitteln können." Für die Seite 3 derhat Renate Meinhof mit der Restauratorin des Bildes,, gesprochen. Derweil haben drei Klimaaktivisten im Museum Mauritshuis in Den Haag Vermeers "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" attackiert, meldet unter anderem dermitAußerdem: Nachrufe auf den im Alter von 102 Jahren gestorbenen französischen Malerschreiben in derHans-Joachim Müller, Bernhard Schulz im Tagesspiegel und Till Briegleb in der SZ . Die Gipsmodelle dervonsind nun fertig restauriert, meldet Rolf Brockschmidt imGleich in zwei großen Ausstellung ist die "Lieblingskunst der Bundesdeutschen", der, derzeit zu bewundern, freut sich Bernhard Schulz imnach Besuchen in den Ausstellungen "Brücke und Blauer Reiter" im Buchheim Museum in Bernried und "Expressionisten. Entdeckt - Verfemt -Gefeiert" im Essener Folkwang Museum . Besprochen werden außerdem eine Ausstellung des fotografischen Werks vonim Berliner Bröhan-Museum Berliner Zeitung ) und eine Ausstellung der indischen Fotografinin der Frankfurter Schirn ).