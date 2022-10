Die Sittenpolizei im Iran wird immer brutaler. Im Gespräch mit demist die in den USA lebende iranische Komponistindaher froh, dass die Demonstrantinnen in ihrem Heimatland nicht allein gelassen werden: "Was wir hier sehen, ist beispiellos: diese, vor allem unter den Frauen. Eine Bewegung zu sehen, bei der Frauen im Mittelpunkt stehen, ist wichtig und auch anders als bei allen bisherigen Bewegungen, denn während der Proteste von 2017, die mich zu meinem Stück inspiriert hatten, haben Männer oft zugeschaut und Videos gemacht, aber sie haben die protestierenden Frauen nicht geschützt, sodass die Polizei kommen und sie mitnehmen konnte und alle dem einfach zugeschaut haben. Das ist jetzt der nächste Schritt:."Hier Nourbakhshs Stück "Veiled", das sie anlässlich der Proteste 2017 komponiert hatte:Für das-Magazin unterhält sich Hartmut Welschwe mit dem ukrainischen Cellisten, der seit wenigen Monaten in Berlin lebt, über den Krieg und seine Flucht. Noch im März hatte er in zerbombten ukrainischen Häuserngespielt: "Wir wollten der Welt zeigen, was unserer Stadt angetan wird. ... Die Musik von Bach hat man immer als eine geistliche Musik wahrgenommen, als würde sie irgendwie auf eine Art und Weise schweben, ein bisschen über allem Weltlichen, aber auch Trost schenkend. Es gibt eine Deutung der Suiten [von Steven Isserlis, d. Red.], dass sie eine Artüber das Leben und Leiden Christi sind, mit der Fünften Suite als Porträt der Kreuzigung und der Sechsten als Wiederauferstehung. Das schien mir ganz passend zum aktuellen Leiden in der Ukraine. Und wir hoffen alle, dasswerden."Jochen Overbeck freut sich imüber die von Max Herre zusammengestellte Compilation "Hallo 22" , die beherzt aus demschöpft. Darauf gibt es einige "Überraschungen: Der 'Stapellauf' vom Joco Dev Sextett etwa darf durchaus als DDR-Pendant zu Hawkwinds 'Silver Machine' gelten, so schön verheddert der sich in seinen Effektschleifen und seinem. Auch 'Über Feuer' von Electra ist mit seiner Fuzz-Gitarre ein Song, den man sich sehr gut in der Rare-Groove-Disco vorstellen könnte. ... All diese Songs leben vor allem von ihren Arrangements. Die sind, überlassen nichts dem Zufall. Es ist wunderbar, wie hier Jazz-, Soul-, Chanson- und Beat-Traditionen vereint werden, ohne dass es jemals banal, ohne dass es jemals cheesy, ohne dass es jemals Easy Listening wird." Im sprach Max Herre über seine Zusammenstellung, auf der sich übrigens aucheuphorische Frühlingsumarmung findet, die man im Oktober als Zukunftsversprechen gut gebrauchen kann:Weitere Artikel: Jens Uthoff spricht in dermitüber das Älterwerden in der Popmusik. Karl Fluch plaudert für denmit dem Sänger von. Joachim Hentschel berichtet in der, wie Pink-Floyd-SängerPutin verteidigt. In seiner-Reihe über Komponistinnen widmet sich Arno Lücker hier und dort wird 2025als Chefdirigent desablösen, meldet Egbert Tholl in der. In dergratuliert Jan Brachmann dem Dirigentenzum 80. Geburtstag.Besprochen werden das neue-Album "Fossora" ("niemand singt wie Björk, niemand juchzt wie Björk, niemand schmettert wie Björk", ruft Max Fellmann in der, "es wuchert einem aus diesem Werkentgegen", staunt Benjamin Moldenhauer in der) undAuftritt in Frankfurt ( FR ).