Der einstmals so stolzeKonzern war von Bertelsmann schon letztens Jahr mit RTL zwangsvereinigt worden. Falls es Beteuerungen gegeben haben sollte, die Zeitschriften des Konzerns zu erhalten, wäre es falsch gewesen, an sie zu glauben. Bertelsmann-Chefhat jetztbekanntgegeben, berichtet Steffen Grimberg in der: "Im Interview im firmeneigenen Intranet erzählt er was von teurem Papier, rückläufigen Werbebuchungen und dass alles noch schlimmer wird. Deshalb will er jetzt alle Magazine auf den Prüfstand stellen und 'nur solche Titel mit RTL zusammenführen, diesind'. Also solche, die aufmachen. Das übertrifft die schlimmsten Befürchtungen, was das ohnehin gewöhnungsbedürftige Zusammenpferchen von RTL und G+J für die Zeitschriften bedeutet."Gabor Steingart schlägt in seinem morgendlichen Newsletter das nebenstehende-Cover vor und schreibt: "Die Journalisten vonundwollten, nicht synergetisch sein. Sie träumten von einem Verleger - und bekamen einen."Derhat sich einer Prüfung unterzogen, die noch nicht abgeschlossen ist, Intendant Joachim Knuth konnte aber schon einmal erleichtert bekräftigen, dass sich der Vorwurfnicht bestätigt habe. Statt dessen sei nur das- das soll jetzt ein Kirchenmann als Ombudsmann klären, berichtet Michael Hanfeld in der, der ein bisschen skeptisch bleibt: "Dass der Vorwurf politischer Färbung ('Filter') inzwischen vom Tisch ist, mag einen freilich erstaunen. Denn gerade dieist eine Spezialität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das schlägt sich bei der Besetzung von Posten nieder und im Programm." Demgeht es laut Rechnungshof auch nicht so gut, berichtet Helmut Hartung ebenfalls in der. Dersei so hoch. "Der Rechnungshof sieht drei kritische Punkte: hohesowie den sogenannten 'hoch drei'-Prozess, mit dem der Sender neue digitale Angebote vorantreibt."Diemacht eine Selbstmarketing-Aktion mit vielen Artikeln überund die Frage, wie wir leben wollen. Feuilletonchef Jürgen Kaube warnt allerdings: "Dergeht insofern auf das Schindluder zurück, das mit den Hoffnungen auf ein gutes, erlöstes Ganzes getrieben wurde."