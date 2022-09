Die Schauspielerinerzählt in der, wie kompliziert das in ihrer Familie mit demwar, warum sie das Kopftuch eigentlich erst mit 18 zulassen würde, und warum ihr die Bevormundung durch, die das Kopftuch für einehalten, auf die Nerven geht: "Wenn mir deutsche Frauen aus der bürgerlichen Mitte erklären wollen, dass Kopftuchtragen dasselbe sei, wie wenn man einum den Hals trage, dann macht mich das wütend. Weil der Vergleich nicht stimmt. Denn das Kopftuch ist ein, das Kreuz hingegen nicht."Die Integrationhat in Europa eigentlich nirgends funktioniert, weder im laizistischen Frankreich, noch im multikulturellen Großbritannien, noch in Deutschland, wo man den Kopf in den Sand steckte, sagt der Migrationsforscherim Interview mit Benedict Neff und Lucien Scherrer in der. Er plädiert für eine, wie in Kanada, damit sie "beiden Seiten Gewinn bringt: Die europäischen Länder erhalten mehr Leute, die sie brauchen und integrieren können, Arbeitsmigranten mehr Möglichkeiten und echte Flüchtlinge mehr Schutz. ... Das geht nicht ohne Kooperation mit Drittstaaten außerhalb Europas. Zuerst müssen wir uns fragen, was wir diesen Ländern anbieten können. Zum Beispieloder die Aufnahme von. Es gibt zwar mit Ländern wie Marokko bereits Rücknahmeabkommen, aber die Umsetzung klappt meistens nicht. Wenn aber ein Land oder auch die ganze EU den Marokkanern sagt, wir geben jedes Jahr so und so vielen Bürgern ein Arbeitsvisum, dafür müsst ihr abgewiesene Asylbewerber zurücknehmen, wäre das eine Grundlage." Auch Asylverfahren möchte Koopmans künftig in Drittstaaten durchführen.Modemarken und -magazine behaupteten eine Zeit lang, ihnen würdenso gut gefallen wie dünne. Aber das war immer schon Heuchelei, die sich nie in den Klamotten widerspiegelte, die in den LVMH-Boutiquen an der Stange hängen, konstatiert Sophie Passmann in der: "Der vermeintliche Spaß an körperlicher Diversität war so was wie ein, eine weitere Spielart der Idee, dass man mehr Leute zum Kaufen eines Produkts animieren kann, wenn man. Die Behauptung eines Paradigmenwechsels läuft bereits jetzt langsam, aber sicher aus."Wie kommt es, dass in Ländern wie Italien oder Frankreich ausgerechnetanführen. Wird da etwa eingetrieben, fragt Thea Dorn in der: "So betrachtet ist es kein Wunder, dass nun Italien, das in Europa schon immer führend darin gewesen ist,zu vereinen, als erstes Land in Europa eine Regierungschefin bekommen dürfte, die eine chauvinistisch-machistische Partei anführt und gleichzeitig die Übermama gibt."