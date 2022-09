Das letzte Album vonist auch schon wieder fünf Jahre her - jetzt meldet sich die isländische Kunst-Pop-Künstlerin mit "Fossora" zurück, einem Konzeptalbum überund zwar "umgesetzt von einem- endlich nimmt sich dieser Herausforderung jemand an, das Warten hat ein Ende", ulkt Karl Fluch im. Die Sängerin "entwindet sich ihre Texte, diese stets kunstvoll zwischen die Sessel gesetzten Lyrics, verdreht betont, die Balance zwischen Charme und Zumutung testend. 'Fossora' ist ein anstrengendes Werk. Niemand wird je ein Stück davon fröhlich auf den Lippen haben, wenn er in der Früh zum Bäcker geht." So ist das Album ", andererseits als Lebenszeichen einer Ausnahmeerscheinung betrachtenswert. So wie das Spätwerk des Scott Walker - alsoals ein praktischer Hörgenuss." Große Storys über Björk bringen Pitchfork und der Atlantic "Zwei Stunden lang dröhnt und braust es": Am vergangenen Sonntag bot sich in der Berliner Philharmonie die Möglichkeit, die wuchtige Musik der 1944 gestorbenen Komponistinkennenzulernen, berichtet Anna Schors in der. Dasspielte unterkonzertant die Oper "The Wreckers". Mit viel Ehrgeiz machte Smyth sich daran, ihre Berufung umzusetzen, erfahren wir: Mit einemzwang sie die Eltern dazu, ihr ein Studium zu ermöglichen, "mit Herrenkrawatte und grünem Jägerhut" ging sie auf der Suche nach Anschluss auf Abendgesellschaften. Sie "wollte alsin die Geschichte eingehen und wählte deshalb die Küste Cornwalls als Schauplatz für 'The Wreckers'. Nebenbei streute sie ein paar Melodien bekannter altenglischer Volkslieder ein. So wollte sie sich in die Herzen der Menschen und vor allem auf die ganz großen Bühnen des Königreichs komponieren. Ihr musikalischer Stil bedient sich großzügig aus dem Werkzeugkasten der Spätromantik und schafft mit Wagner'schen Leitmotiven, farbenreicher Orchestrierung und experimentellen Harmonien." Das 19-seitige Programmheft zur Aufführung kann man auf der Website des Orchesters runterladen.Außerdem: In der spricht der brasilianische Rapperunter anderem über die Lage in seinem Heimatland, an dem sich am Sonntag entscheiden wird, ob der rechtsextremeweiter regieren wird. Reinhard J. Brembeck porträtiert in der SZ den Sopranisten, der in den großen Frauenrollen der Oper reüssieren will. In der gratuliert Wolfgang Sandner dem Geigerzum achtzigsten Geburtstag. Und: Der Rapperist gestorben, melden die Agenturen. Unvergessen ist dieser Song:Besprochen werden die Autobiografie des Jazzers NZZ ), ein Konzert der Tsp ) und das neue, schlicht nach der Band selbst benannte Album von, deren Keyboarder vor wenigen Tagen gestorben ist (unter Umständen "das", findet -Kritiker Jakob Biazza).