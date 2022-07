Christian Caryl schreibt für dieein ausführliches Porträt über den russisch-britischen Journalisten und Dissidenten, der seit Jahren Kolumnist bei derist. Zur Zeit wartet er in einem Moskauer Gefängnis auf den Prozess, der ihm gemacht wird, weil er den Krieg einen Krieg nennt. Caryl schildert ihn geradezu als: "Putin wählte eine Karriere beim KGB als ergebener Diener des sowjetischen Systems. Die Familie Kara-Murza hat sich seit langem durch ihredefiniert. Zwei von Kara-Murzas Vorfahren - ein Urgroßvater und ein Urgroßonkel - wurden von Stalins Geheimpolizei erschossen."hat vor einigen Jahren ähnlich wie Googlegestartet und bezahlt vor allem amerikanischen Medien Millionen für Inhalte (wohl auch, um sie gewogen zu halten). Dasjetzt, berichtet Sara Fischer beiund zitiert aus einemeines Konzernsprechers: "Vieles hat sich geändert, seit wir vor drei Jahren Verträge unterzeichnet haben, um zu testen, ob wir zusätzliche Nachrichtenlinks in Facebook News in den USA einbinden können. Die meisten Menschen kommenzu Facebook, und für Unternehmen hat es keinen Sinn, zu viel in Bereiche zu investieren, die nicht mit denübereinstimmen."Mit der als humanitäres Projekt vermarkteten, die Nutzern Zugriff auf eine kostenfreie Basisversion des Internets bieten soll, profitiertdurch die Extraktion von Daten aus Ländern mit begrenzten Datenschutzverordnungen und Kontrollmechanismen, schreibt die bei einer NGO tätige Expertin für Entwicklungszusammenarbeit Antonia Baskakov imund spricht von "": "Über die Free-Basics-App haben Nutzer*innen Zugriff auf eine kleine Auswahl von Websites, ohne für mobile Daten zahlen zu müssen. Die Auswahl bestimmt Facebook. So kontrolliert das Unternehmen die digitale Welt seiner App-Nutzer*innen. (…) Die App speichert Daten nicht nur, wenn Nutzer*innen Facebook selbst nutzen, sondern sobald sie irgendeine Website über die App aufrufen. Auf dem afrikanischen Kontinent bekommt Facebook diese Daten also zu besonders günstigen Bedingungen: In einigen Ländern kann Facebook Daten ohne Zustimmung der Nutzer*innen speichern und an Dritte weitergeben, ohne die Nutzer*innen auch nur zu informieren."Einer Untersuchung zufolge leiden immer mehr Menschen an "" oder "", schreibt Andrian Kreye in der. "Das alles ist übrigens weniger ein Massenphänomen als ein sich. Natürlich sind weltweit immer noch Milliarden auf Facebook und Hundert Millionen auf all den anderen Plattformen. Tendenz weiter steigend, auch in Deutschland. Mit mehr als 78 Millionen Nutzern sind laut der deutschen Filiale der globalen Marketing-Agentur We Are Social derzeitim Internet und immerhin 86,5 Prozent aller Deutschen in sozialen Medien unterwegs. Letzteres bedeutet eine Steigerung von zehn Prozent im Vergleich zu 2021. Doch was Kramp und Weichert Sorgen macht, sind weniger die Gesamtzahlen. 'Wir haben fast sechzig ausgewählte Leute intensiv interviewt, die an unserer Umfrage teilgenommen haben', sagt Weichert. 'Was sich da in der qualitativen Erhebung ergeben hat, war einemit digitalen Medien.'"Für diestattet Frank Nienhuysen der, die nunheißt, einen Besuch imab. "Lettland sieht in den exilierten Medien eine Chance, der russischsprachigen Bevölkerung guten Journalismus zu bieten. Diehat das Land verboten, aber deren Propaganda dürfte noch nachwirken. Auch deshalb hat Lettland dereine neue Chance angeboten. Nicht nur ihr. Der unabhängige russische Fernsehsenderhat jetzt ebenfalls von Riga aus über einen Youtube-Kanal einen Relaunch gestartet. Auch das aus Moskau gedrängte Büro derist in Riga, der russische-Dienst und die beliebte russische Medienplattform. Lettland ist einrussischsprachiger Redaktionen."