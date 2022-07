Italy's LaStampa publishes confidential docs showing that at the end of May, Putin's emissary in Italy had private interlocution with Lega's leader Salvini where he asked if the party was going to withdraw support to Draghi's cabinet pic.twitter.com/vWl4vQNeTO - francesco strazzari (@franxstrax) July 28, 2022

Russische Stellen bestreiten zwar einbeschossen zu haben - Dutzende ehemalige Kämpfer des Asow-Stahlwerks sollen ums Leben gekommen sein - aber verbreitet zugleich(Screenshot)Der französische Russlandexperte fragt in seinem Blog, ob man Russland als einen "" definieren sollte. Dafür spräche, dass Verbrechen wie Butschagleichen. Eine solche Definition hätte rechtliche Konsequenzen, etwa "dass Vertreter eines terroristischen Staates ihreverlieren würden und auf dem Boden eines jeden Drittstaates, der ein solches Gesetz erlassen hat, verhaftet werden könnten. Wie jede terroristische Gruppe würde auch der russische Staatwerden. Es sei darauf hingewiesen, dass einige Länder, darunter Litauen, Russland bereits offiziell als terroristischen Staat bezeichnet haben."? Ja, gerne, aber wie, fragt in der. In einem Krieg will der Überlegene in der Regel nicht verhandeln: "Dieses Problem kennen auch jene, die jetzt einfordern; deswegen haben sie ihre Forderungen an die im Kriegsgeschehenadressiert. Den Überlegenen, der obendrein der Angreifer ist, sprechen sie nicht an. Sie ahnen, dass sie bei ihm aufstoßen würden. ... So direkt wollen Befürworter eines schnellen Kriegsendes die Kapitulationsaufforderung an die Ukraine nicht aussprechen; stattdessen fordern sie die sofortige Beendigung der westlichen Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine. Wenn man keine Waffen hat, erübrigt sich deren Niederlegen. Und da Russland im Vergleich mit der Ukraine die sehr viel größeren Reserven an Waffen und Munition hat, läuft die Einstellung westlicher Waffenlieferungen auf ein- und das heißt: einen- hinaus." Wer das für neutral hält, sollte noch einmal Talleyrand lesen, empfiehlt Münkler.Richard Herzinger untersucht imdie, mit der Wladimir Putin den "globalen Süden" für sich gewinnen will: "Das russische Manöver, den eigenen Ausrottungsfeldzug gegen eine souveräne Nation zur Befreiungsaktion im Namen der Unterdrückten dieser Erde umzulügen, ist indes nicht neu, sondern hat. Während das mit Hitler-Deutschland verbündete japanische Regime im Zweiten Weltkrieg in den von seinen Armeen besetzten asiatischen Ländern - an erster Stelle in China - die grausamsten Massaker begehen ließ und die von ihm unterworfenen Völker aufs brutalste ausbeutete und versklavte, inszenierte es sich zugleich als 'panasiatischen' Befreier des Kontinents vomund dem vermeintlichen 'Kolonialismus' der USA."Behauptungen, Russland könne sich ganz gut, gelten nur für die Energieexporte, schreibt Ulrike Herrmann in der. Der IWF übernimmt russische Zahlen, wonach die Wirtschaftleistung so nur um sechs Prozent zurückgegangen sei. "Der IWF hat allerdings mit dem Problem zu kämpfen, dass die russische Statistikbehörde seit Maiveröffentlicht. So wird über Exporte und Importe eisern geschwiegen, damit der Westen nicht erkennen kann, ob die Sanktionen unterlaufen werden. Auch Zahlen zurfehlen jetzt völlig, denn die letzten Erhebungen waren. Im April 2022 wurden im Vergleich zum VorjahrAutos hergestellt, bei Waschmaschinen waren es minus 59 Prozent, bei Fahrstühlen minus 48 Prozent und bei Kühlschränken minus 46 Prozent."Sanktionen sind allerdings am wenigstenwirksam, fürchtet Nikolaus Piper in der: "Die Maßnahmen beruhten meist auf der Hoffnung, abschreckend zu wirken und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Diktatoren wie Putin jedoch, die das Militär, den Sicherheitsapparat und die Medien kontrollieren, müssten sich nicht."Deutschland wird besonders unter, da seine ganze Wirtschaft auf die Existenz billigen russischen Gases gebaut ist. Nun hätte Deutschland gern, was Gaslieferungen angeht. Nikolaus Doll versteht in dergut, warum den Deutschen in Europa allenfalls einentgegenschallt: "Energiewende und Atomausstieg waren mit den anderen EU-Mitgliedstaaten, sie waren in die Pläne nicht mal eingeweiht. Und nun, wo es womöglich eng - pardon - kalt wird, sollen alle in ein Boot. Wenig überraschend heißt es von Lissabon bis Budapest: 'Nicht mit uns.' Was die Regierungen in vielen EU-Staaten besonders erzürnt, ist dasder Deutschen an ihrer Energieagenda, vor allem am Ausstieg aus der Atomkraft. Die letzten Kernkraftwerke stillzulegen, weil das nun mal so beschlossen ist, und zugleich um Gas zu betteln, das versteht im Ausland niemand."Dr amerikanische Außenministerzögert übrigens bei der Frage, ob Russland als terroristischer Staat zu behandeln sei, berichten Michael Crowley and Edward Wong in der: "Seit Wochen wirdausgeübt, Russland offiziell zum staatlichen Sponsor des Terrorismus zu erklären, eine Bezeichnung, die derzeitund demvorbehalten ist. Doch obwohl es emotional nachvollziehbar wäre, sträubt sich Blinken gegen einen Schritt, der ihn dazu zwingen könnte,, die mit Russland Geschäfte machen, und der die letzten Reste der Diplomatie zwischen Washington und Moskau auslöschen könnte."Inzwischen in