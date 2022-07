Javier Bardem bei der Fantasiearbeit: "Der Perfekte Chef"

Fürhat sich Thomas Abeltshauser mitzu einem großen Gespräch über dessen Werk getroffen . Aktuell ist der Schauspieler im Kino in der Satire "Der perfekte Chef" zu sehen. "Er müsse einer Figur glauben, müsse verstehen, warum sie etwas tut, und schränkt gleich ein: 'Was ich nicht muss, ist, wie diese Figur zu fühlen. Ich. ... Es ist Fantasiearbeit. Ich muss nicht mit meiner ganzen Persönlichkeit mit dieser Figur verschmelzen.' Stattdessen gründet er seinebisweilen auf Tiere. Als Drogenkönig Escobar in 'Loving Pablo' etwa waren es die Bewegungen eines, als psychotischer Killer in 'No Country for Old Men' imitierte er einen."





wird 75. Sein Körper war immer schon Gegenstand feuilletonistischer Diskussionen, Projektionen und Sehnsüchte. Als "Schließmuskelmann in Vollendung" bezeichnete ihn vor sehr, sehr vielen Jahren Peter Sloterdijk. Ganz anders liest sich, was heute der Kunstprofessor und Bodybuilder Jörg Scheller in derüber Schwarzenegger schreibt : Der männliche Muskelkörper ist ironiebegabt - im Gegensatz zur dumpfen Männerei eines Putin etwa. "Alles an Schwarzenegger ist künstlich.. Putin indes gibt in pseudogelehrten, geschichtsphilosophesken Schwadronaden vor, Russland zu entpopifizieren. Zurück zum heiligen Ernst! Krieg. Essenz. Tiefe. Authentizität. Tradition. Schwarzenegger ist nicht nur in Form, sondern auch, wie einst sein Freund Andy Warhol,. Eine Form hat feste Grenzen, aber man kann sie mit diversen Inhalten befüllen. Die festen Grenzen Schwarzeneggers sind Kapitalismus, Liberalismus, Demokratie. Innerhalb dieser ist Raum für Freiheit und Eigensinn, für." In führt Jenni Zylka durch Schwarzeneggers Leben und Werk.Weiteres:stellt sich tot, ärgert sich Rüdiger Suchsland in seiner-Glosse darüber, dass die grüne Bundeskulturpolitik in Sachen Filmbranche außer Gießkannen für Streamingdienste eine Vogel-Strauß-Strategie fährt. Ebenfalls ärgern sich aufdie beiden Filmemacherinnenundüber den nun auch bis zum Statuenregen beim Deutschen Filmpreis anhaltenden Erfolg von-Biopic "Lieber Thomas", das ihnen viel zu viril ausgefallen ist: "sollten out sein." Peter Kremski schreibt aufeinen Nachruf auf den SchauspielerBesprochen werden ein Band mit den Gesprächen zwischenund Filmdienst ),"Moneyboys" ( Tsp , unsere Kritik hier ),Horrorfilm "Hatching" ( Freitag , mehr dazu hier ), die im Netz mit viel Häme übergossene-Verfilmung "Überredung" ("nicht so schlimm, wie manche Rezensionen glauben machen", findet Kathleen Hildebrand in der SZ), die Satire "Der perfekte Chef" mit Javier Bardem ( Artechock Standard ) und"Die Magnetischen" ( Artechock taz ).