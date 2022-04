Buchautor

Kathleen Stock

Kathleen Stock, geboren 1972 in Aberdeen, Schottland, ist analytische Philosophin und hat zahlreiche Publikationen zur Philosophie der Fiktion vorgelegt. 2003 trat sie eine Professur an der University of Sussex an. 2019 formulierte sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sophie Allen, Jane Clare Jones, Holly Lawford-Smith, Mary Leng und Rebecca Reilly-Cooper grundlegende Einwände gegen das Gender-Paradigma. Das machte den genderkritischen Feminismus über die Philosophie hinaus bekannt. Anfang 2021 wurde ihr für ihre wissenschaftlichen Leistungen der "Order of the British Empire" verliehen. Im Oktober des Jahres erklärte sie schließlich, auf Grund der anhaltenden transaktivistischen wie gendertheoretischen Anfeindungen gegen sie ihre Professur aufzugeben. Stock ist seither Faculty Fellow an der University of Austin in Texas.