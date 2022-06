Komödie "Axiom" erzählt von Julius, einem notorischen Lügner, der immer wieder die Geschichten anderer für seine eigene ausgibt. Man erkennt es, aber begreift nicht die Absicht dahinter, schreibt ein beeindruckter Daniel Kothenschulte in der: "'Axiom' - so nennt man jene Offensichtlichkeit, diemehr bedarf. Das Spiel mit derart unumstößlichen Vorurteilen ist das Brot der Hochstapler, aber es ist auch das Fett auf den. Carl Zuckmayers verwandelter Uniformträger, der 'Hauptmann von Köpenick', kam gar nicht in die Verlegenheit zu schwindeln, so überzeugend wirkte das Axiom, das ihn umgab. ... Jönsson hat aber nicht einfach eine moderne Köpenickiade über die immer komplexerendes heutigen Klassismus geschrieben. Auch als Theaterautor tätig, verortet er mit seinen geschliffenen Dialogen ein Wertesystem, in dem sich Menschen in einer Art Dauer-Bewerbungsgespräch befinden. Die Wechselwirkungen von Selbstdarstellung und Vertrauensvorschuss liefern den idealen."Auch Bert Rebhandl ist in dervoll des Lobes: "Jönsson, gebürtiger Schwede, der nach einem Studium an der HFF Potsdam-Babelsberg im deutschen Film eine künstlerische Heimat gefunden hat, setzt nicht auf eine Dramaturgie der Eskalation, sondern lässt seinen Protagonisten und dessen Geschichten. Selten hat mansehen können wie in diesem auf allen Ebenen großartigen Film: Kamera, Musik (im Abspann gibt es eine fantastische Nummer von Yung Lean), Sound, Schauspiel, alles greift wie von selbst ineinander, nichts wirkt dabei jemals deterministisch."





, eine phantastische Lockenperücke - was kann das anderes sein, als "Der beste Film aller Zeiten", den Cruz als skrupellose Regisseurin mit ihren zwei Hauptdarstellern Banderas und Martinez dreht? Ein Film über das Kino also, den das argentinische Regisseurduoundhier zum besten gibt.-Kritikerin Jenni Zylka hat sich bestens unterhalten : "Die gemeinsamen Proben derin einer architektonisch kühnen Prunkvilla werden schnell zum Fegefeuer der Eitelkeiten: Lola wickelt die Schauspieler in Folie, so dass sie sich nicht mehr regen können, als sie vor ihren Augen deren- als 'Übung für das Ego'. Für eine Szene mietet die Regisseurin einen Kran, an dem sie einenbaumeln lässt, um den 'Spieldruck zu erhöhen'. Es knallt ständig zwischen dem sich bescheiden gebenden Ivan mit seiner angestrengt-ausgestellten Menschlichkeit, der methodisch an seine Rollen herangeht, und der laxen Arbeitsmoral des Frauenhelden Felix, in dessen Sportwagen allmorgendlich ein anderes Starlet posiert."Hochamüsant, versichert imauch Bert Rebhandl: "Weran die Sache herangeht, wird ein bisschen mehr Freude daran haben, aber auch in diesem Fall sind die bescheuertsten Witze einfach die besten - zum Beispiel, als einfür einen Moment als Avantgardemusiker missverstanden wird." "Es ist eine Freude,, Größenwahn auf der Leinwand beim Platzen beizuwohnen", bekennt in derCarolin Weidner. Und-Kritikerin Anke Leweke erkennt nach viel Gelächter: "Womöglich ist Eitelkeit auch eine."